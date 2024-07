Golpes duros: Giants tentaram vender Saquon como uma lenda da franquia

Hard Knocks tradicionalmente se concentra no training camp, e também produziu uma versão na temporada. No entanto, antes deste ano, nunca havia coberto a offseason, o que significava que nunca teve a chance de se aprofundar na free agency.

No último episódio de “Hard Knocks: Offseason with the New York Giants”, a HBO mostrou exatamente como uma conversa entre um jogador e o time se desenrola. As câmeras estavam gravando no gerente geral Joe Schoen enquanto ele compartilhava um plano que tentava vender o astro running back Saquon Barkley para renovar com o time por menos dinheiro.

Schoen descreveu seu discurso ao gerente geral assistente Brandon Brown como: “Ei, aqui está nosso preço. Você quer seu nome aqui para sempre? Mais dois anos e você estará no Ring of Honor. Ou você quer que mais um milhão de dólares vá para outro lugar?”

A conversa real com Barkley ocorreu assim, depois de algumas gentilezas.

Schoen: “Só pensando nisso, a coisa certa a fazer é deixar você testar o mercado para ver qual é o seu valor. Hum, eu não quero fazer a franquia [tag] coisa ou tudo isso de novo. Eu não quero passar por isso. Nós dois já passamos por isso. Se você realmente quer ser um gigante para o resto da vida e está interessado em voltar, veja qual é o seu mercado e tenha [agent] E [Berry] volte para nós e veremos se podemos chegar a um acordo.”

Barkley: “Tudo bem, eu agradeço.”

Schoen: “Isso parece bom?”

Barkley: “Sim.”

Schoen: “Você pode me dar sua palavra sobre isso, ou não vai nos dar uma chance?”

Barkley: “O que você quer dizer com “voltar atrás”?”

Schoen: “Sim.”

Barkley: “Quer dizer, eu já te disse onde quero estar, então…”

Eles encerraram as conversas e, oito dias depois, no início da janela de negociação de agentes livres, Barkley assinou um contrato de três anos, US$ 37,75 milhões, com US$ 26 milhões garantidos para se juntar ao rival Philadelphia Eagles. Acho que descobriremos em episódios futuros se os Giants tiveram a chance de igualar. Ou… não?

Para ser justo, a oferta dos Eagles foi maior do que os Giants já ofereceram e mais do que Schoen parecia antecipar, com base em seus comentários no primeiro episódio de “Hard Knocks”. E agora Barkley, depois que os Giants tentaram puxar suas cordas do coração e vendê-lo como uma lenda ao lado dos grandes nomes de todos os tempos da franquia, está jogando pelo rival da divisão.

Schoen admitiu em sua ligação telefônica anterior com Berry (que também foi mostrada no episódio) que estava preocupado em fazer uma oferta antes da agência livre que deixaria Barkley se sentindo “desrespeitado”.

A conversa entre gerente geral e agente basicamente terminou com Berry perguntando diretamente a Schoen: “Quando você está no seu quarto à noite, sozinho, você pensa: ‘Eu não me importaria se esse garoto fosse embora?'”

Isso mostra o quão complicadas essas negociações podem ser às vezes. Os Giants e Barkley estavam negociando há vários anos.

Mas, na verdade, parecia que Schoen e a organização estavam prontos para seguir em frente e realocar seus recursos, o que é bom. É estranho ver os dois lados dançando em torno do óbvio nessas conversas.

“Acho que ele ainda pode jogar, mas você tem que obter o valor certo”, disse Schoen a Berry. “Você olha os dados. Os dados são o que são.”

Ele estava se referindo à queda na produção de running backs aos 27 anos. Barkley fez 27 anos em fevereiro. Não é de se surpreender que ele tenha ido embora.