Golpes duros: Patriots rejeitaram oferta de troca do draft day dos Giants por Maye

O New England Patriots tinha opções para negociar a terceira escolha geral, até várias horas antes do draft da NFL de 2024, mas seria preciso “algo louco” para fazê-los sair da posição que eventualmente rendeu o quarterback do North Carolina Tar Heels, Drake Maye.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Dê crédito ao New York Giants por pelo menos tentar. Eles queriam fazer isso acontecer da pior maneira possível. Só teria sido preciso um pacote “bem significativo” para os Patriots sequer vacilar. E por significativo, eles queriam dizer um armário de escolhas no estilo Ricky Williams.

O gerente geral Joe Schoen ligou para os Patriots às 3:32 pm ET na tarde da primeira rodada do draft e ofereceu a escolha de primeira rodada dos Giants (nº 6 no geral), uma escolha de primeira rodada em 2025 e outra escolha este ano. Não foi nem perto do suficiente.

O vice-presidente executivo de pessoal de jogadores dos Patriots, Eliot Wolf, não vacilou quando recebeu essa oferta. Seu raciocínio? Os Patriots precisavam de um quarterback!

Veja como foi a conversa no último episódio de “Hard Knocks: Offseason with the New York Giants”.

Schoen: “Vocês ainda estão ouvindo [to offers]? Vocês ainda estão tomando uma decisão? O que vocês acham?”

Wolf: “Acho que estamos muito felizes aqui sentados escolhendo. Mas, novamente, se você nos oferecer [your first, second and third-round pick] este ano, [your first and second-round pick] ano que vem… quer dizer, estou exagerando. Mas vai ser algo louco assim.”

Schoen: “Provavelmente teria que ser bem significativo. Então, como um [first-round pick] este ano [obviously No. 6 this year]a [first-round pick] ano que vem e algo mais este ano não vai dar certo? Tem que ser múltiplos em 25?”

Wolf: “Hum, estamos nessa situação em que provavelmente sentamos e escolhemos um quarterback.”

Schoen: “Bem, se alguma coisa mudar e você quiser acrescentar algo para dar uma chance, me avise.”

E com isso, os sonhos dos Giants de conseguir um dos três melhores quarterbacks acabaram. Eles também gostaram de Jayden Daniels o suficiente para trocá-lo, mas o quarterback da LSU estava garantido naquele momento para ir para o número 2 no draft para o Washington Commanders.

Então, os Giants se voltaram para encontrar um playmaker para o quarterback Daniel Jones. Eles tinham planos de contingência caso os wide receivers Marvin Harrison Jr. e Malik Nabers fossem selecionados em quarto e quinto. Mas, como aconteceu, Nova York escolheu Nabers como a sexta escolha geral da LSU. Dificilmente um consolo, considerando que ele era o wide receiver mais bem classificado, de acordo com o técnico de wide receivers Mike Groh.

Isso mostra que os Patriots nunca iriam realmente negociar fora dos três primeiros porque ninguém teria concedido o que eles estavam pedindo. Mike Reiss, da ESPN, descreveu isso durante todo o processo como apenas um “acordo sem precedentes” que atrairia Wolf e New England.

Os Giants estavam monitorando o processo por meses. Em um episódio anterior de Hard Knocks, Schoen foi visto caminhando até a suíte dos Patriots no NFL Scouting Combine e dizendo a Wolf para “me manter em mente” se eles fossem fazer uma troca.

Nova York agora tem que massagear a situação e fazer Jones — o titular atual e frequentemente lesionado — se sentir desejado. O contrato de Jones permite à organização uma saída razoável após esta temporada, caso eles estejam tão inclinados a mudar nessa direção.

É difícil imaginar os Giants abrindo mão dessa opção, já que eles já procuraram um substituto potencial para Jones. Pode ser um ano interessante e provavelmente estranho em Nova York, com ambas as partes sabendo que isso aconteceu e sendo transmitido para o mundo ver.