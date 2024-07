Gols de Alex Pereira – Defesa de dezembro, chute contra Jon Jones

Após vir ao resgate para salvar o UFC 303, o campeão meio-pesado Alex Pereira tem uma data em mente para seu retorno e planeja defender seu título meio-pesado em sua próxima luta, mas ele ainda está focado em desafiar Jon Jones pelo título indiscutível dos pesos pesados ​​em um futuro próximo.

Pereira falou sobre seu futuro na luta em seu canal do YouTube após sua vitória no segundo round sobre JiYí Procházka no evento principal do UFC 303 em 29 de junho. Considerando que ele lutou duas vezes em menos de três meses, “Poatan” disse que tirará um tempo para se recuperar, mas planeja voltar antes do final de 2024.

“Quero descansar um pouco”, disse Pereira, notando que está cuidando de dois dedos quebrados. “Mas acho que dezembro seria uma boa data para mim.”

Pereira, 37, tem sido um dos lutadores mais ativos do UFC, lutando cinco vezes em 15 meses. Ele foi a atração principal do UFC 300 contra Jamahal Hill em 13 de abril e então enfrentou Prochazka em cima da hora quando Conor McGregor foi forçado a sair do card com um dedo do pé quebrado.

Seu estoque disparou no ano passado, ganhando campeonatos em duas divisões do UFC mais rápido do que qualquer outro lutador e se tornando uma das estrelas mais confiáveis ​​da promoção. Quando ele retornar, ele disse que planeja defender seu campeonato meio-pesado.

“Eu estou me sentindo bem, [and light heavyweight] é onde eu quero ficar”, disse ele. “Não importa quem. Muitas pessoas estão dizendo [Magomed] Ankalaev; é sobre ele que estão falando agora. As pessoas estão focadas nele.

“Mas estou treinando bem, não só para ele, mas para qualquer um. É uma boa luta para mim lutar. Estarei bem preparado para ele, ou para qualquer um.”

Pereira também abordou o elefante na sala, uma potencial luta no peso pesado para se tornar o primeiro lutador do UFC a ter títulos mundiais em três divisões. Jones afirmou repetidamente que defenderá seu título contra o ex-campeão Stipe Miocic em novembro no Madison Square Garden. Com Pereira mirando um retorno em dezembro, os cronogramas não batem.

Um confronto com o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall, que defende o título contra Curtis Blaydes no UFC 304, pode acontecer, mas Pereira descartou a possibilidade, dizendo que só quer lutar pelo ouro indiscutível.

“Não me interessa no momento lutar com ele”, disse Pereira sobre Aspinall. “Não faz sentido disputar o cinturão interino. Não estou menosprezando-o. Eu o respeito muito. Acho que ele é um atleta incrível, um cara muito perigoso [and] técnico. Estou falando apenas de disputar um cinturão interino. Não tem sentido para mim.”

No final das contas, Pereira quer lutar pelo título indiscutível dos pesos pesados, e não importa para ele quem detém o ouro.

“Tenho 37 anos, então tenho que ir direto para o topo, direto para o cinturão”, disse ele. “Se for Jon Jones, se for Aspinall, quem quer que seja, para mim [it] não importa. Estou apenas visualizando o cinto.”