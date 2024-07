Governo Wes Moore diz que os democratas vencerão as eleições com base na esperança, não no medo de Trump

TMZ. com

O chefe de Maryland juntou-se a nós na terça-feira no “TMZ Live”, e perguntamos a ele sobre o turbilhão de 48 horas no Partido Democrata, após o lançamento de Harris como o suposto candidato presidencial.

Como copresidente de sua campanha, ele também nos disse o que esperar do vice-presidente Harris rumo ao DNC e ao dia das eleições.

O dinheiro agora está sendo investido no fundo de guerra da campanha de Kamala, e o governador Moore está pronto para iniciar a campanha… explicando o que será necessário para vencer esta eleição superimportante.

Claro, a vice-presidente é conhecida por sua experiência como promotora, e a experiência de Trump um criminoso condenado que também sofreu impeachment duas vezes como presidente – mas Wes diz que NÃO é do interesse de Kamala focar apenas no histórico criminal de Trump.

Em vez disso, Wes acredita que esta eleição será vencida pelo partido que melhor ilustra o seu plano para edificar os americanos. Ele diz que a esperança no futuro é o que influenciará os eleitores quando novembro chegar, mais do que o medo do outro candidato.