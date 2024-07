GP da Grã-Bretanha: Sergio Pérez sob pressão sai do Q1

SILVERSTONE, Inglaterra — Sob pressão, Sergio Pérez não fez nada para acalmar os rumores sobre seu futuro, saindo da primeira sessão de qualificação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

Pérez saiu da pista na curva Stowe e perdeu o controle do carro, ficando preso no cascalho no processo.

Pérez, que assinou um novo contrato com a Red Bull após o Grande Prêmio de Mônaco, mas marcou apenas 15 pontos nas últimas cinco corridas, parece estar em terreno instável no campeonato mundial.

Sergio Pérez no paddock antes de rodar na primeira sessão de qualificação em Silverstone. Mark Thompson/Getty Images

Fontes indicaram à ESPN que a continuação de seu mau desempenho nas férias de verão pode forçar a equipe a considerar substituí-lo.

A Red Bull está cada vez mais alarmada com o desempenho de Pérez, agora que a McLaren parece ser candidata à vitória em todas as corridas.

Esperava-se que um novo acordo para Pérez e o fim da incerteza sobre seu futuro, que parece persegui-lo a cada temporada, dariam um novo impulso à sua temporada, mas o oposto aconteceu.

Várias horas antes da saída de Pérez do Q1, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse à imprensa em Silverstone que a péssima sequência de resultados de Pérez significa que sua equipe pode muito bem lutar com a Red Bull pelo campeonato de construtores, disputado entre as 10 equipes.

Os pilotos da RB Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda estariam em posição privilegiada para substituir Pérez caso isso acontecesse, com o neozelandês Liam Lawson disponível para substituir qualquer um deles.

O companheiro de equipe de Perez, Max Verstappen, quase foi eliminado no Q1, saindo da pista no mesmo ponto em que a chuva se intensificou mais tarde na sessão, mas ele conseguiu progredir.