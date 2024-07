Grande jogador da UConn, quatro vezes NBA All-Star Kemba Walker se aposenta

Kemba Walker, campeão da UConn e quatro vezes All-Star da NBA, anunciou sua aposentadoria nas redes sociais na terça-feira.

“Sei que não teria chegado a esse ponto sem meu incrível sistema de apoio ao meu redor”, disse Walker em sua declaração. “Há tantas pessoas a agradecer — minha mãe, meu pai e toda a família, meus companheiros de equipe que se tornaram família, e os treinadores que acreditaram em mim e trouxeram o melhor de mim.”

Walker, 34, foi selecionado na 9ª posição geral pelo então Charlotte Bobcats no draft da NBA de 2011, depois de levar o UConn ao campeonato nacional naquela primavera.

Walker melhorou constantemente em Charlotte antes de estourar como um All-Star em 2016-17. Ele foi um All-Star novamente em cada um dos dois anos seguintes, com sua melhor temporada vindo em 2018-19, quando ele teve uma média de 25,6 pontos por jogo, a melhor da carreira, e foi nomeado para o terceiro time All-NBA.

Walker continua sendo o líder de todos os tempos da franquia Hornets em pontos.

Recém-saído de seu terceiro jogo All-Star consecutivo, Walker concordou com um contrato com o Boston Celtics naquele verão e, eventualmente, foi transferido para lá em um acordo de sign-and-trade. Walker fez outro jogo All-Star naquele ano com Boston, mas as lesões começaram a afetar o guarda.

Ele venceu as duas únicas séries de playoffs de sua carreira com Boston em 2020, mas o Celtics acabou perdendo para o Miami Heat nas finais da conferência na Bubble, em Orlando.

Na temporada seguinte, Walker jogou apenas 43 de 72 jogos possíveis. Em suas primeiras oito temporadas, Walker perdeu um total de 35 jogos. Em seus dois anos com Boston, lesões o forçaram a perder 45 jogos.

Boston negociou Walker com Oklahoma City no verão de 2021 e o Thunder eventualmente comprou o contrato de Walker, permitindo que ele assinasse com o New York Knicks. Em 37 jogos com o Knicks, Walker teve média de 11,6 pontos e 3,5 assistências, mas as preocupações com lesões persistiram e ele jogou sua última partida com a franquia em 16 de fevereiro de 2022.

Walker foi negociado com o Detroit Pistons na offseason e mais uma vez foi comprado fora de seu acordo. Ele jogou nove partidas com o Dallas em 2022-23 antes de o time dispensá-lo em janeiro.

Walker passou a última temporada jogando pouco pelo AS Monaco na Liga Francesa antes de anunciar sua aposentadoria.

Antes de sua carreira na NBA, Walker construiu uma reputação como um jogador de grandes jogos ao liderar os Huskies para um campeonato nacional. Walker teve performances de todos os tempos no torneio Big East de 2011 — quando o time venceu cinco jogos em cinco dias para garantir o campeonato da conferência — e no torneio da NCAA — quando ele ganhou o prêmio de Most Outstanding Player.

Walker foi eleito para o primeiro time All-American naquela temporada e ganhou o prêmio Bob Cousy de melhor armador do país.

Walker encerrou sua carreira na NBA como o líder de todos os tempos dos Hornets em pontos, cestas de três pontos, vitórias e minutos jogados, e também está entre os 10 melhores da história da franquia em assistências (segundo), roubos de bola (terceiro), jogos disputados (terceiro) e rebotes (oitavo).