Grande Prêmio da Bélgica: prévia da F1, horários, previsões, estatísticas

A Fórmula 1 chegou à 14ª etapa em Spa — a última antes do paddock fechar para as três semanas de férias de verão.

A primeira vitória de Oscar Piastri na semana passada na Hungria fez dele o sétimo vencedor diferente das 13 corridas até agora nesta temporada. Embora o drama no rádio da equipe tenha colocado a McLaren no centro das atenções, sua dobradinha os colocou um passo mais perto da Red Bull e de Max Verstappen em ambos os campeonatos, e isso rendeu um suspense para todos os outros.

Michael Schumacher venceu em Spa seis vezes, mas só conseguiu a pole position uma vez. Então, dado o histórico do circuito de conversões de pole position para vitória (ou melhor, a falta delas) e algumas possíveis mudanças de motor para alguns pilotos, parece que o Grande Prêmio da Bélgica chegou no momento certo para entregar outra corrida competitiva.

A previsão do tempo mostra máximas entre 19 e 21°C, pancadas de chuva na sexta e no sábado, mas céu calmo e seco no domingo.

Últimas notícias

Lewis Hamilton diz a Verstappen para “agir como um campeão”.

Lando Norris disse que “não estava orgulhoso” que a polêmica sobre as ordens de equipe da McLaren no final do Grande Prêmio da Hungria ofuscou a primeira vitória de Piastri.

Verstappen, da Red Bull, defendeu sua explosão de rádio da equipe no Grande Prêmio da Hungria.

Carlos Sainz não anunciou para onde irá em 2025, mas certamente estará na F1…

Mergulhe na análise da Hungria — o desafio de Norris ofuscou a primeira vitória de Piastri na F1? E o ressurgimento da McLaren coloca Verstappen sob pressão?

A Alpine revelou uma pintura de Deadpool e Wolverine para Spa.

Decisões decepcionantes da McLaren com Norris e Piastri. Mais prévia do GP da Bélgica | Ouça o último episódio do podcast.





Estatísticas e histórico do circuito

Spa-Francorchamps continua sendo um dos circuitos mais icônicos da F1 e um favorito dos fãs e pilotos. É um dos sete circuitos que fizeram parte da temporada inaugural da F1 em 1950. Com exceção de dois anos, ele sediou todos os Grandes Prêmios da Bélgica desde 1985.

Spa compartilha arredores semelhantes às montanhas do Grande Prêmio da Áustria com florestas e colinas da região de Ardennes. O circuito, que atravessa a floresta, tem tudo o que você poderia desejar: mudanças de elevação, oportunidades de ultrapassagem e clima altamente imprevisível.

Ela apresenta a famosa curva Eau Rouge, há muito tempo considerada uma das curvas mais difíceis da F1.

Voltas: 44 voltas de 7km. Distância total 308km

Recorde de volta: 1:46.286 Valtteri Bottas (2018)

Mais vitórias: Schumacher tem o maior número de vitórias em Spa, com seis (1992, 1995-1997, 2001-2002), Ayrton Senna está apenas uma atrás. Dos pilotos atuais, Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020), Daniel Ricciardo (2014), Charles Leclerc (2019), Verstappen (2021-2023) venceram aqui.

A maioria dos postes: Incrivelmente, Schumacher tem apenas uma pole aqui, enquanto Hamilton tem o maior número, com seis (2008, 2013, 2015, 2017-2018, 2020). Dos pilotos atuais, Verstappen (2021), Leclerc (2019, 2023), Carlos Sainz (2022) todos estiveram na pole aqui.

O que aconteceu ano passado?

Após vencer a corrida sprint no sábado, Verstappen começou na sexta posição após ter uma nova caixa de câmbio instalada. Não importava — o holandês venceu seu companheiro de equipe Sergio Perez por confortáveis ​​22 segundos.

Leclerc, que largou na pole, terminou em terceiro pela Ferrari.

Quem vai ganhar?

Esta pista é mais adequada para a Red Bull do que Hungaroring, mas Verstappen pode enfrentar uma queda de 10 posições no grid se a equipe decidir fazer uma tão esperada troca de motor em seu carro.

Isso pode mudar a vantagem para a Mercedes, que provavelmente prosperará, enquanto sabemos que a McLaren agora tem um carro para todos os circuitos.

Como já estamos acostumados ultimamente, deve ser uma luta aberta pela vitória.