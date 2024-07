‘Grande retorno’ do Detroit Tigers surpreende o Los Angeles Dodgers

DETROIT — Gio Urshela acertou um home run de duas corridas na 10ª entrada depois que o Detroit Tigers superou um déficit de 9 a 4 na nona entrada e derrotou o Los Angeles Dodgers por 11 a 9 no sábado.

Wenceel Perez deu um toque em Ryan Vilade para a terceira base para começar o 10º. Os Dodgers jogaram com um infield de cinco homens, mas Urshela arruinou a estratégia ao fazer um home run para o lado esquerdo de Yohan Ramirez (0-4).

“Que jogo! O time inteiro, lutando o jogo todo”, disse Urshela durante sua entrevista em campo, pós-jogo, no Bally Sports. “É uma ótima volta por cima para nós.”

Shohei Ohtani acertou seu 200º home run e fez uma tripla, totalizando 233 bases — o oitavo maior total antes do intervalo do All-Star desde que o jogo foi disputado pela primeira vez em 1933.

Ricky Vanasco começou o nono para os Dodgers, mas não aposentou nenhum dos três rebatedores que enfrentou. Estava 9-6 quando o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, trouxe o closer Evan Phillips.

Phillips aposentou os dois primeiros rebatedores, mas Carson Kelly acertou um single RBI para fazer 9-7 e Colt Keith empatou o placar com um home run para a esquerda.

“Ele tem sido incrível, que chave para o time”, disse Urshela sobre Keith. “Estamos todos muito felizes por ele.”

Os Dodgers viram isso de outra maneira.

“Com uma vantagem de cinco corridas, especialmente do jeito que estamos rolando, temos que vencer o jogo”, disse o catcher Austin Barnes, do Dodgers. “Nós fomos cortando e entrando e (Keith) simplesmente chegou lá. Precisávamos fechar o jogo mais cedo.”

Will Vest (2-3) fez Freddie Freeman rebater uma dupla eliminação com as bases carregadas para encerrar o topo do 10º inning.

No primeiro inning, os Dodgers abriram vantagem de 1 a 0 quando Ohtani abriu o jogo com uma tripla e marcou quando Freeman conseguiu uma rebatida forte na segunda base.

Detroit conseguiu duas corridas no segundo, com o erro de Enrique Hernandez ajudando a preparar a dupla de duas corridas de Keith, mas os Dodgers empataram no terceiro. Eles lotaram as bases com uma caminhada e duas simples. Montero eliminou Andy Pages para o segundo out, mas deu uma base por bola para Chris Taylor para fazer 2-2.

O inning poderia ter sido muito pior para Detroit, já que o defensor direito Vilade perdeu a bola rebatida de Gavin Lux no sol, mas ele se recuperou e fez uma recepção rápida.

Ohtani começou o quinto com um longo home run para a direita, e Lux fez 5-2 com um single de duas corridas no final do inning.

Vilade e Andy Ibanez abriram a parte inferior do inning com home runs consecutivos. O de Vilade foi o primeiro de sua carreira na liga principal.

Cavan Biggio caminhou na sexta base, chegou à terceira com uma rebatida simples de Austin Barnes e marcou a sexta corrida dos Dodgers quando Ohtani conseguiu uma rebatida forte na segunda base.

Hernandez fez 8-4 com um home run de duas corridas no sétimo. O fly de sacrifício de Freeman marcou Ohtani para fazer 9-4 no oitavo, preparando o cenário para Keith e Urshela roubarem o show.

“Eu joguei meu [sunflower] sementes no chão e saiu para atacar Gio”, disse Keith em sua entrevista pós-jogo em campo com a Bally Sports quando perguntado sobre sua reação ao swing de Urshela. “Foi incrível, um dos melhores momentos da minha carreira até agora.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.