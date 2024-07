Grávida, Margot Robbie vai a Wimbledon com Tom Ackerley

Margot Robbieestá exibindo seu senso de moda maternidade no grande palco – fazendo sua primeira aparição pública desde que revelou sua gravidez em Wimbledon.

A estrela da “Barbie” vestiu sua barriga com um vestido de maternidade de bolinhas brancas e pretas na sexta-feira no All England Club, em Londres.

Margot e marido Tom Ackerley eram todos sorrisos enquanto observavam Carlos Alcaraz dar Daniel Medvedev batalha na grama da quadra central… e os futuros pais até se beijaram nas arquibancadas durante a semifinal.

Como você sabe… Margot’s notícias sobre gravidez quebrou no fim de semana passado, quando ela estava no Lago Como, Itália, com Tom.

Não está claro se Margot e Tom estão esperando um menino ou uma menina. Claro, eles podem saber, mas não o revelaram, se o fizerem.



Parece que Margot e Tom estão se divertindo muito na Europa – do Lago Como a Wimbledon é uma combinação épica.



