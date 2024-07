Grécia elimina Eslovênia e Luka Doncic da disputa olímpica

Uma vaga nas Olimpíadas escapou a Giannis Antetokounmpo até agora durante sua carreira no basquete. Ele está a uma vitória de mudar isso.

Thomas Walkup marcou 19 pontos, Antetokounmpo acrescentou 13 pontos em 21 minutos, e a Grécia conquistou uma vitória nos Jogos de Paris, eliminando Luka Doncic e a Eslovênia por 96 a 68 no sábado, nas semifinais do torneio de qualificação olímpica.

“Desde o treinador [Vassilis] Spanoulis assumiu todo esse acordo, tem sido um objetivo e esse é chegar às Olimpíadas”, disse Walkup. “Estamos a um jogo de distância. Temos que permanecer humildes e focados.”

Escolhas dos editores

Doncic terminou com 21 pontos no jogo em Pireu, Grécia, que marcou a primeira vez que os dois astros da NBA se enfrentaram representando suas seleções principais.

“Eles jogaram muito melhor do que nós. Eles foram muito mais agressivos”, disse Doncic. “Eu acho que eles têm um time incrível. Obviamente, eles têm Giannis. Mas outras peças são muito importantes para eles também. E eles são muito bem treinados. … Eles nos superaram hoje.”

O confronto foi uma das oito semifinais que definiram as últimas quatro vagas no basquete masculino para os Jogos de Paris.

Vasileios Toliopoulos acrescentou 14 pontos para a Grécia, que enfrentará o vencedor da República Dominicana e da Croácia no domingo na final do torneio grego, com a vaga para as Olimpíadas de Paris indo para o vencedor.

Outros jogos semifinais acontecerão no sábado em torneios na Espanha, Letônia e Porto Rico.

Doncic, que jogou com lesões nas Finais da NBA pelo Dallas Mavericks na derrota de cinco jogos para o Boston Celtics, teve uma média de 31 pontos nos dois primeiros jogos de qualificação da Eslovênia. Mas ele saiu fraco no sábado contra a grande linha de frente da Grécia.

A Eslovênia foi surpreendida logo no início, quando a Grécia marcou os primeiros 13 pontos do jogo e assumiu a liderança por 32 a 14 no final do primeiro quarto.

A vantagem da Grécia chegou a 23 pontos no segundo quarto, antes que a Eslovênia usasse uma sequência de jogadas tardias para reduzir o placar para 47 a 33 no intervalo.

A Grécia voltou a se recuperar rapidamente no terceiro período, usando uma sequência de 11 a 3 para ganhar alguma distância e levou uma vantagem de 16 pontos para o quarto período.

A Eslovênia acertou 43% (23 de 54) dos arremessos de quadra. Isso comparado a 54% (38 de 70) da Grécia, que também teve uma vantagem de 38-25 nos rebotes.

Brasil 71, Filipinas 60

Em Riga, Letônia, Bruno Caboclo fez 15 pontos e 11 rebotes quando o Brasil derrotou as Filipinas por 71 a 60 e avançou para a final do torneio.

Marcelinho Huertas acrescentou 13 pontos para ajudar o Brasil a manter vivas as esperanças de disputar sua primeira Olimpíada desde 2016.

Os brasileiros enfrentarão o vencedor de Camarões e Letônia no domingo na final do torneio.

Justin Brownlee terminou com 15 pontos e oito rebotes para liderar as Filipinas, que arremessaram 38% do campo (24 de 64) e tiveram 15 turnovers.

As Filipinas lideravam por 33-27 no intervalo antes do Brasil abrir o terceiro quarto com uma sequência de 14-0. Foi parte de um quarto de 24-6 para o Brasil, que assumiu a liderança por 51-39 no quarto.

Foi mais ou menos o mesmo no período final. As Filipinas chegaram a ficar perto de 53-46 antes do Brasil responder com uma corrida de 8-0 para ajudar a encerrar o jogo.

Bahamas 89, Líbano 72

Em Valência, Espanha, Deandre Ayton teve 24 pontos e 15 rebotes para liderar as Bahamas na vitória sobre o Líbano por 89 a 72.

Buddy Hield contribuiu com 19 pontos e 10 assistências para ajudar as Bahamas a se aproximarem de uma vitória para fazer seu primeiro campo nas Olimpíadas. Elas enfrentarão o vencedor da Finlândia e da Espanha na final de domingo.

As Bahamas chegaram a liderar por 20 pontos no primeiro tempo.

Sergio El Darwich liderou o Líbano com 22 pontos.