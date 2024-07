‘Green Dress Girl’ no TikTok não se incomoda com os odiadores, espera trabalhar com Beyoncé

A “Green Dress Girl” do TikTok está ignorando todos os comentários negativos em sua postagem viral… porque ela está ansiosa na esperança de conseguir um show com Beyoncé !!!

Rachel Parrish — BKA, seu nome no TikTok @raechristine___ – recentemente se tornou viral depois que sua crítica à cultura do clube gerou uma grande conversa online … e ela se juntou a nós no “The TMZ Podcast” para nos contar como sua vida mudou.