Grupo de proprietários do Boston Celtics planeja vender participação majoritária

O grupo de propriedade majoritária do Boston Celtics, liderado por Wyc Grousbeck, está planejando disponibilizar a franquia para venda.

Grousbeck e o parceiro Steve Pagliuca lideraram um grupo que comprou o time em 2002 por US$ 360 milhões. Desde então, as avaliações de franquia dispararam, com os últimos times a vender ações controladoras sendo o Phoenix Suns, que foi por US$ 4 bilhões para Mat Ishbia em fevereiro de 2023, o Milwaukee Bucks, com Jimmy e Dee Haslam pagando US$ 3,5 bilhões várias semanas depois, e o Dallas Mavericks, com as famílias Adelson e Dumont pagando US$ 3,5 bilhões em dezembro.

O Celtics é uma das franquias icônicas dos esportes profissionais, com um recorde de 18 títulos da NBA — atrás apenas do New York Yankees (27) e do Montreal Canadiens (24) entre todas as ligas esportivas profissionais norte-americanas.

Em um comunicado anunciando a decisão na segunda-feira, os Celtics revelaram que o conselho administrativo do grupo de proprietários espera vender uma “participação majoritária” no time neste ano ou no início do ano que vem, e que “espera que Wyc Grousbeck permaneça como governador do time até o segundo fechamento em 2028”.

Desde que o grupo liderado por Grousbeck, Boston Basketball Partners, comprou o time, os Celtics têm consistentemente estado entre os melhores times da liga. Eles ganharam dois campeonatos — incluindo o título no mês passado com uma vitória de cinco jogos sobre os Mavericks nas Finais da NBA — e chegaram às Finais da NBA em duas outras ocasiões.

Nesse período, Boston ficou em terceiro em vitórias na temporada regular, atrás apenas do San Antonio Spurs e do Mavericks — os três times com mais de 1.000 vitórias na temporada regular durante esse período — e está em segundo lugar, atrás do Miami Heat, em vitórias nos playoffs.

Fontes disseram a Adrian Wojnarowski da ESPN na segunda-feira que Boston concordou com uma extensão de quatro anos e US$ 125,9 milhões com Derrick White. Os Celtics também devem concordar em assinar com Jayson Tatum uma extensão de cinco anos e US$ 314 milhões — que seria o maior contrato da história da NBA — em algum momento deste verão, enquanto continuam a bloquear o núcleo de um time que venceu 64 jogos e terminou com um recorde de 16-3 nos playoffs. Essa é a segunda melhor porcentagem de vitórias na história da pós-temporada da NBA desde que os playoffs se expandiram para quatro séries de sete jogos.