Guardians escolhem Bazzana do Oregon State com a escolha nº 1 do draft da MLB

FORT WORTH, Texas — O segunda base australiano Travis Bazzana foi escolhido pelo Cleveland Guardians com a primeira escolha no draft amador da Major League Baseball no domingo, e três jogadores do Wake Forest foram selecionados entre os 10 primeiros.

Um ex-jogador de críquete, rúgbi e futebol que veio para os Estados Unidos para jogar beisebol pelo Oregon State, o jovem de 21 anos atingiu .407 com 28 home runs e 66 RBIs nesta temporada. Ele se tornou o primeiro australiano e o primeiro segunda base a ser escolhido como o número 1.

“Uma oportunidade de causar impacto em muitos jogadores de beisebol e em muitas pessoas na Austrália e, quem sabe, mudar a narrativa do beisebol por lá”, disse Bazzana.

Bazzana teve média de rebatidas de .360 em três temporadas no Oregon State, com 45 home runs, 165 RBIs, 180 walks e 66 roubos de bola.

O presidente de operações de beisebol de Cleveland, Chris Antonetti, disse que o time tomou sua decisão no domingo.

“Ele reconhece arremessos extremamente bem”, disse Antonetti. “Ele conhece a zona de strike, toma boas decisões de swing, quando decide fazer o swing faz contato de nível de elite. E acho que o que realmente cresceu no jogo de Travis no último ano ou assim é a capacidade de adicionar impacto e conduzir a bola.”

A seleção número 1 do beisebol deste ano teve um valor de vaga de US$ 10.570.600, segundo o sistema de bônus que começou em 2012.

Cleveland teve a primeira escolha pela primeira vez desde que o draft começou em 1965, ganhando uma loteria ponderada em dezembro, apesar de ter uma chance de 2%. A loteria começou no ano passado como parte de uma provisão de acordo de negociação coletiva para desencorajar times em dificuldades de tentar deliberadamente uma escolha de draft de ponta, livrando-se de veteranos.

O destro Chase Burns, do Wake Forest, foi o segundo para Cincinnati, o primeira base Nick Kurtz foi o quarto para Oakland e o terceira base/outfielder Seaver King foi o décimo para Washington.

Burns, 21, teve 10-1 com ERA de 2,70 e 191 strikeouts e 30 walks em 100 innings em 16 partidas. Os Reds escolheram o destro Rhett Lowder do Demon Deacons com a sétima seleção geral no ano passado.

O Colorado escolheu o terceira base da Geórgia, Charlie Condon, com a terceira escolha. Projetado primeiro por alguns, Condon, de 1,98 m, liderou a NCAA este ano com uma média de .433 e 37 home runs. O jogador de 21 anos fez home runs em oito jogos seguidos de 26 de abril a 9 de maio, um a menos que o recorde da NCAA, e ganhou o Golden Spikes Award como o melhor jogador amador de beisebol.

Kurtz atingiu 0,306 com 22 home runs, 57 RBIs e 78 walks.

O canhoto do Arkansas Hagen Smith, que passou por uma cirurgia de Tommy John aos 16 anos em 2019, foi escolhido em quinto lugar pelo Chicago White Sox. Ele foi 9-2 com uma ERA de 2,04 em 16 partidas, eliminando 161 em 84 innings.

Kansas City usou a sexta escolha em Jac Caglianone, um jogador bidirecional da Flórida. Um primeira base e arremessador canhoto, ele bateu .419 com 35 home runs e 72 RBIs para os Gators este ano, enquanto foi 5-2 com um ERA de 4,76 em 16 partidas, eliminando 83 e caminhando 50 em 73⅔ innings.

O jogador de campo interno da Virgínia Ocidental JJ Wetherholt foi o sétimo para St. Louis. O jogador de 21 anos bateu .331 com oito home runs e 30 RBIs em 36 jogos, perdendo 24 jogos entre 19 de fevereiro e 5 de abril por causa de uma lesão no tendão. Ele ganhou o título de rebatidas da Divisão I como um segundo ano em 2023, batendo .449 com 16 home runs, 60 RBIs e 36 bases roubadas.

Wetherholt compareceu ao recrutamento usando um chapéu de cowboy preto e gravata bolo, mas rapidamente vestiu uma camisa e um boné dos Cardinals. O segunda base do Tennessee, Christian Moore, também no local, foi escolhido em oitavo lugar pelo Los Angeles Angels.

Konnor Griffin foi o primeiro jogador do ensino médio escolhido, levado em nono lugar por Pittsburgh. O jovem de 18 anos é um shortstop e outfielder da Jackson Prep no Mississippi.

King rebateu .308 com 16 home runs e 64 RBIs.

Os times fariam as primeiras 74 escolhas no domingo no Cowtown Coliseum, com o restante das 20 rodadas na segunda e terça-feira. Cleveland também escolheu 36º e 48º.

O comissário de beisebol Rob Manfred foi vaiado pelos cerca de 2.000 fãs presentes quando ele subiu no palco através das portas do salão do set.