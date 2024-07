Guia de benefícios para veteranos: tudo o que você precisa saber se estiver solicitando benefícios por incapacidade do VA

O Veteran Benefits Guide (VBG) é dedicado a homenagear Veteranos fornecendo um caminho claro e guiado para garantir os benefícios que eles merecem. Seus gerentes de caso, treinados por ex-funcionários do Veteran Affairs, sabem exatamente o que é necessário para atingir uma classificação de incapacidade precisa e maximizar os benefícios de forma eficiente.

Em média, os veteranos que fazem parceria com VBG veja um aumento de $ 1.300 em seus benefícios mensais e, claro, você definitivamente pode acessar o serviço gratuitamente. Você tem a opção de se inscrever diretamente por meio do VA ou pode trabalhar com um VSO (Organização de Serviços para Veteranos) para ajudá-lo com sua reivindicação sem nenhum custo.

Então, por que você deve escolher VBG? Bem, ele ajudou mais de 35.000 veteranos a registrar suas reivindicações de invalidez VA desde 2015. E aqui está o problema – mais de 70% dos veteranos que trabalham com o site VBG já experimentaram as opções gratuitas ou tentaram por conta própria. Apesar de seus esforços, 9 em cada 10 Veteranos que utilizam seus serviços recebem um aumento em sua classificação.

É um fato que mais de 100.000 veteranos recebem a classificação de deficiência errada do VA, e é aí que entra o VBG. Agora, você pode estar se perguntando se os advogados de VBG ajudar veteranos a registrar reivindicações de invalidez. A resposta é não. O VBG não é um escritório de advocacia, e nossa equipe que ajuda veteranos a compilar evidências médicas e registrar suas reivindicações de invalidez não é formada por advogados.

Mais de 35.000 veteranos auxiliados desde 2015

Se você estiver pensando em passar por lá, sinta-se à vontade para fazê-lo. Eles recomendam marcar um horário para garantir que sua equipe treinada esteja disponível para lhe fornecer o mais alto nível de atendimento ao cliente, mas eles acomodam pessoas sem hora marcada em suas unidades em San Diego ou Las Vegas.

E a grande questão – há uma taxa? O VBG não cobra nenhuma taxa inicial. Se você receber uma decisão favorável do VA, haverá uma taxa única avaliada conforme descrito nos termos do contrato de serviço ao cliente. Os veteranos não são cobrados se não receberem um aumento em seus benefícios de compensação por incapacidade do VA.

Quando se trata de pagar por seus serviços, a taxa é devida integralmente mediante notificação do VA de uma decisão favorável. No entanto, eles oferecem planos de pagamento flexíveis para aqueles que os solicitam.

Quanto ao prazo do processo, ele normalmente varia entre 7 a 10 meses em média. Mas tenha em mente que a carga de trabalho do VA flutua, o que pode aumentar o tempo de espera. Isso é algo fora do controle do VBG.