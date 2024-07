Gunnar Henderson e Bobby Witt Jr. lideram nova era de shortstops

ARLINGTON, Texas — A fascite plantar impediu o shortstop do Minnesota Twins, Carlos Correa, de participar do All-Star Game na terça à noite, mas ele ainda fez a viagem e usou seu tempo com sabedoria, se aclimatando melhor com dois jovens astros que compartilham sua posição, Bobby Witt Jr. e Gunnar Henderson.

“Bobby e eu estamos na mesma divisão, então estamos sempre conversando”, disse Correa. “Gunnar era um dos caras que eu mais esperava conhecer porque eu só queria ver que tipo de cara ele é. Ele é pé no chão; dá para perceber que ele é um trabalhador esforçado. Ele vai inspirar muitas crianças a jogar na posição.”

Quase uma década atrás, Correa era uma força precoce de mão dupla no shortstop, juntando-se a nomes como Francisco Lindor, Corey Seager e Trea Turner para o que parecia ser uma era de ouro na posição mais emocionante do esporte. Agora, enquanto esse grupo permanece no auge, a Major League Baseball parece estar entrando em outro renascimento do shortstop. Henderson e Witt surgiram como os rostos disso.

Os dois competiram no Home Run Derby, jogaram no Midsummer Classic e provavelmente passarão os próximos dois meses desafiando os All-Stars do New York Yankees, Aaron Judge e Juan Soto, pelo prêmio de MVP da Liga Americana.

Ambos estavam no ensino médio há cinco anos.

“Acho que o jogo está em ótimas mãos”, disse Correa, “especialmente no lado do shortstop”.

Henderson, a menos de três semanas de seu 23º aniversário, terminou o primeiro tempo do beisebol com uma linha de corte de .286/.373/.584, 28 home runs e 6,1 FanGraphs Wins Above Replacement, atrás apenas de Judge na liderança da liga principal. Witt, que fez 24 anos em meados de junho, está cortando .323/.369/.558 com 16 home runs e 22 bases roubadas. Seu fWAR de 5,7 o coloca em terceiro lugar.

A última vez que dois shortstops de 25 anos ou menos terminaram uma temporada classificados entre os cinco primeiros no fWAR de jogador de posição foi em 1998, quando Alex Rodriguez e Nomar Garciaparra fizeram isso. A temporada de 2024 pode ver até três — A estrela do Cincinnati Reds, Elly De La Cruz, com apenas 22 anos, está em sexto lugar com 4,4 fWAR. Pensar naquele trio fez o astro do Texas Rangers, Marcus Semien, um ex-shortstop que era o segunda base titular da Liga Americana, relembrar os dias de A-Rod, Garciaparra, Derek Jeter e Miguel Tejada.

“É especial”, disse Semien. “É assim que o jogo deveria ser.”

Henderson e Witt cresceram a 1.120 quilômetros de distância, mas se encontraram e, às vezes, jogaram juntos no circuito de exibição do ensino médio nos verões que antecederam o draft de 2019.

“Parece que, mesmo desde o ensino médio, seu swing não mudou muito”, disse Henderson sobre Witt, que foi selecionado como número 2 geral pelo Kansas City Royals. “Tenho certeza de que ele fez alguns ajustes, mas parece que ele tinha um swing muito bom desde o ensino médio.”

A jornada de Henderson foi um pouco diferente. Ele caiu para o Baltimore Orioles com a escolha nº 42, em grande parte porque seu swing precisava de trabalho, gerando preocupação em toda a indústria sobre se ele rebateria consistentemente.

“Eu sabia que ele era capaz de fazer isso”, disse Witt sobre Henderson. “Era só uma questão de tempo até que isso acontecesse.”

Henderson subiu para se tornar o prospecto geral nº 1 da MLB e conquistou o prêmio de Novato do Ano da Liga Americana de 2023 por unanimidade para um time dos Orioles que venceu 101 jogos. Desde então, ele igualou o total de home runs do ano passado em 55 jogos a menos, exibindo significativamente mais potência no meio do campo e desencadeando um aumento de 142 pontos no OPS de 2023 para 2024.

Witt deu um salto semelhante — logo após uma temporada de 2023 com 30 home runs e 11 triplos, que o viu terminar em sétimo na votação de MVP. Sua média de rebatidas é 47 pontos maior do que sua marca de 0,276 na temporada passada e ele quase igualou seu total de fWAR de 2023 com mais de dois meses restantes.

“O nível de maturidade também é muito alto”, disse Turner, o shortstop titular da National League na terça-feira à noite. “Não os conheço pessoalmente, mas só de fora parece que sim. Eles também são os pilares da franquia, o que é um grande peso para carregar. Mas acho que eles esperam isso de si mesmos.”

O que impressiona Correa é que eles colocaram sua destreza de rebatidas em cima de uma defesa de elite e velocidade de mudança de jogo. Witt (com 27 eliminações acima da média e 71 bases roubadas desde o início de 2023) é mais pronunciado nessas áreas, mas Henderson (sexta eliminações acima da média e 14 bases roubadas em 2024) está exibindo esses elementos este ano também.

“Estamos vendo um tipo diferente de talento no shortstop agora”, disse Correa. “Antigamente era defesa, ataque, mas eles estão levando isso a outro nível. É emocionante ver isso. Vou assistir do meu sofá um dia e vou gostar. Estou gostando agora, os admiro muito e os deixo saber. É divertido assistir.”