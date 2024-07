Gypsy Rose encerra rumores de paternidade, Adamant, é o bebê de Ken

Cigana Rosa Blanchard está deixando claro… ela está carregando Ken Urker do bebê e de mais ninguém – mesmo quando os fãs questionam abertamente a linha do tempo nas redes sociais.

GRB sentou-se para uma entrevista com “Good Morning America” ​​​​na sexta-feira … e ela dobrou sobre a paternidade de seu filho, dizendo que é definitivamente o bebê de Ken porque ela e o marido distante Ryan Anderson parou de ser íntimo em março.

Confira o clipe… Gypsy reitera sua linha do tempo, dizendo que deixou Ryan em meados de março – então ela tem 100% de certeza de que o bebê é Ken.

Gypsy já compartilhou sua linha do tempo de sexo com Ken online Aliás … explicando em um TikTok comente na quarta-feira que ela “deixou Ryan em 23 de março, menstruou em 17 de abril, fez amor com Ken e só ele em 27, 28, 29 e 30 de abril, concebeu em 4 de maio e teste positivo em 24 de maio”.