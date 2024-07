Gypsy Rose precisa de divórcio rápido de Ryan, lei de paternidade complica separação

Embora ela tenha anunciado alegremente esta semana que ela e o ex-noivo Ken Urker estamos esperando, há uma lei no estado de Bayou que acrescenta outra camada à história. Diz que se a mãe de uma criança é casada com alguém que não é o pai biológico quando a criança foi concebida – ou se está divorciada há menos de 300 dias no momento do nascimento – então o seu ex, ou marido distante, presume-se que seja o pai.