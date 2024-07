Hailey Welch, garota de ‘Hawk Tuah’, de olho na carreira de comédia, registra marcas registradas

A TMZ obteve seu pedido de marca registrada para “Hawk Tuah”, no qual Welch está solicitando marcas registradas em dois campos – um para roupas como chapéus e camisas e outro para serviços de entretenimento… ou seja, podcasts de comédia e shows de comédia ao vivo.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que a equipe recém-adquirida de Hailey está imediatamente começando a trabalhar para fechar comerciantes que tentam lucrar com as palavras encharcadas de Hailey… enviando a muitos deles cartas de cessação e desistência.