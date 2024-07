Haliey Welch empresta US$ 10 mil para salvar Tenn. Hat Company vende produtos ‘Hawk Tuah’

Jason Poteete fundador da Fathead Threads, em Lewisburg, TN, disse ao TMZ … Haliey recentemente emprestou US $ 10 mil à sua empresa em um momento de extrema necessidade, ajudando a salvar a empresa.

Enquanto a marca Chapéu “Falcão Tuah” têm vendido como pão quente desde que Haliey se tornou viral no mês passado em sua entrevista de rua na NSFW, Jason diz que a maior parte dos US$ 190.000 em vendas foram bloqueados em uma conta do PayPal.