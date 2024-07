Hall of Famer Randy Gradishar: Pioneiro do sucesso dos Broncos

ENGLEWOOD, Colorado — A estante de troféus do chão ao teto no saguão do complexo suburbano dos Broncos em Denver brilha com a história da franquia.

Entre os prêmios e marcos da jornada do time de 1960 até agora estão oito troféus do Campeonato AFC e três troféus Lombardi comemorando seus títulos do Super Bowl. Mas antes de se tornarem uma das cinco franquias a fazer pelo menos oito viagens ao Super Bowl, antes que os treinadores Dan Reeves e Mike Shanahan ganhassem pilhas de jogos, e antes que os quarterbacks John Elway e Peyton Manning fizessem snaps, havia a plataforma de lançamento.

Era 1977.

“Aquela temporada, aquele ano, aquele grupo, foi o começo de como as pessoas pensam sobre os Broncos”, disse o ex-cornerback dos Broncos, Louis Wright. “Eu disse que estávamos comandando as coisas [on defense] as pessoas ainda correm hoje, tivemos grandes jogadores, fizemos coisas que são difíceis de fazer e talvez esse tenha sido o primeiro ano em que as pessoas de fora do Colorado realmente notaram.”

Randy Gradishar, o principal defensor do Orange Crush na temporada de 1977, levará uma parte significativa da história do time para o Hall da Fama do Futebol Profissional quando a turma de 2024 for empossada no sábado (meio-dia, ESPN, ABC, ESPN+, ESPN Deportes).

Ele será o único jogador do time de 1977 dos Broncos — o primeiro time de playoff da franquia e o primeiro time do Super Bowl — a usar uma jaqueta dourada. E ele será o único jogador do Orange Crush, uma das melhores defesas da história da liga, a ser consagrado.

“Não sei se há palavras para descrever, mas é uma grande honra poder representar os outros caras da defesa do Orange Crush, a organização dos Broncos… e todo o time e todo o clube”, disse Gradishar. “[It] foi maravilhoso.”

O coordenador defensivo Joe Collier, que morreu no início de maio aos 91 anos, foi pioneiro em uma defesa 3-4 com nomes como Wright, Tom Jackson, Billy Thompson, Steve Foley e Lyle Alzado, com Gradishar no meio de tudo isso.

Durante um período de nove anos, de 1975 a 1983, esse grupo ficou em terceiro lugar geral em defesa total, segundo em defesa de corrida, primeiro em menos touchdowns de passe permitidos, segundo em menos touchdowns de scrimmage permitidos e quarto em defesa geral de pontuação. E de 1977 a 1981, o Orange Crush foi o primeiro em menos jardas permitidas e menos touchdowns de passe permitidos.

Eles fizeram tudo isso no que será uma era de defesa nunca vista novamente, que incluiu nomes como o Steel Curtain do Pittsburgh Steelers, o Doomsday Defense do Dallas Cowboys e o Purple People Eaters do Minnesota Vikings.

“Quanto mais velho você fica, mais doce é”, disse Foley. “Você percebe que fez parte do começo do campeonato de futebol aqui, ao qual estamos tão acostumados. Foi um momento especial na história de Denver. Não pode ser substituído. Foi Mile High Magic. Foi mágico aqui. Nunca vi um grupo tão raivoso de fãs… e [fans across the NFL] tinha que prestar atenção em nós.”

Bill Belichick, que passou a temporada de 1978 no quadril de Collier enquanto estava com os Broncos, disse repetidamente que as raízes de sua filosofia defensiva ao longo de suas quatro décadas na NFL poderiam ser encontradas no que ele aprendeu com Collier. Belichick disse que sua intenção durante seu tempo com os Broncos “era aprender a ver o jogo pelos olhos de Joe”.

Belichick disse que usou muitos dos conceitos que aprendeu com Collier ao longo de sua gestão histórica como técnico do New England Patriots, especialmente na red zone e em jogadas na linha de gol.

“Você sabe como me sinto sobre isso”, disse Collier em uma entrevista no início deste ano. “Sinto que esses jogadores, muitos deles, são Hall of Famers e deveriam ser Hall of Famers. Mas comece com Randy, comece por aí. Mas esse grupo foi, e sempre será, especial.”

Até ser selecionado para consagração como finalista sênior — 41 anos depois de ter jogado seu último jogo da NFL — Gradishar pode ter sido o jogador defensivo mais condecorado em qualquer lista que não esteja no Hall. Ele foi Jogador Defensivo do Ano em 1978, uma seleção sete vezes para o Pro Bowl durante sua carreira de 10 anos e duas vezes primeiro time All-Pro em uma era com nomes como os Hall of Famers Jack Ham, Jack Lambert e Robert Brazile apenas na AFC como linebacker.

Gradishar, que foi creditado com um recorde de franquia de 2.049 tackles ao longo de suas 10 temporadas, também terminou em terceiro na votação para Jogador Defensivo do Ano naquela temporada de 1977 e recebeu votos para o prêmio em dois outros anos, uma ocorrência rara. Antes de ser escolhido para ser consagrado, Gradishar era o único jogador elegível para o Hall da Fama com pelo menos sete seleções para o Pro Bowl, várias seleções para o primeiro time All Pro e um prêmio de Jogador Defensivo do Ano que não tinha uma jaqueta dourada.

A consagração de Randy Gradishar no Hall da Fama coloca a defesa do Orange Crush de volta aos holofotes, algo que muitos fãs do Broncos achavam que já era esperado há muito tempo. David Zalubowski/AP

“Como um jogador de bola individual que faz parte de um time, estou feliz por finalmente representar a defesa do Orange Crush”, disse Gradishar. “Fomos muito, muito bons.”

E em 1977, os Broncos finalmente conseguiram se firmar na conversa da pós-temporada na poderosa AFC, um lugar onde permaneceram durante os anos 80, 90, 2000 e até 2015, fechando a temporada com uma vitória no Super Bowl 50 no último jogo de Manning na NFL.

Entre a temporada perfeita do Miami Dolphins em 1972 e a vitória do Oakland Raiders no Super Bowl XV para fechar a temporada de 1980, os Broncos foram um dos quatro times da AFC (Steelers, Raiders e Dolphins) a ganhar um Campeonato da AFC. Os Steelers ganharam quatro Super Bowls nesse período, enquanto os Dolphins e os Raiders ganharam dois cada. É por isso que a primeira temporada de playoffs de Denver em 77 sempre foi arrepiante para os fãs mais antigos do time. Para simplesmente ganhar a viagem para o Super Bowl XII, os Broncos tiveram que vencer os Steelers e os Raiders em semanas consecutivas em casa.

“Chegar a 1977 e vencer os Steelers e o Steel Curtain no Mile High Stadium, nós fizemos isso, e também, jogar contra aqueles caras chamados Oakland Raiders com Ken Stabler e aqueles caras, o técnico John Madden… para ganhar o campeonato da AFC… foi simplesmente fenomenal”, disse Gradishar. “Todo mundo no Colorado enlouqueceu… Ser capaz de vencer e conversar com Tom Jackson nas laterais no final de alguns jogos… simplesmente especial.”

Não teve o final de conto de fadas, já que os Broncos perderam para o Dallas Cowboys por 27 a 10. Mas os Broncos seguiram com duas temporadas de 10 a 6 nos dois anos seguintes, Reeves começou sua carreira de sucesso como técnico em 1981, Elway chegou em uma troca em 1983 e o membro do Hall da Fama Pat Bowlen se tornou o dono do time em 1984. Sete das oito viagens do time ao Super Bowl aconteceram durante o mandato de Bowlen.

“Mas eu olho para trás de muitas maneiras e como pensamos sobre os Broncos meio que saiu daquela temporada de 77”, disse Gradishar. “Foi especial, simplesmente especial fazer parte disso. E estou feliz talvez com isso [Hall of Fame enshrinement]talvez as pessoas se lembrem das coisas que aquele grupo fez.”