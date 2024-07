Hamilton encerra seca de 945 dias e conquista vitória ‘mais especial’

SILVERSTONE, Inglaterra — Pela primeira vez em uma carreira brilhante de três décadas e 344 grandes prêmios, Lewis Hamilton foi às lágrimas ao receber a bandeira quadriculada no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 no domingo.

Em todas as suas 103 vitórias anteriores em grandes prêmios — incluindo aquelas que selaram campeonatos e quebraram recordes — ele manteve suas emoções sob controle. Esta foi diferente.

“Quando cruzei aquela linha, algo se liberou em mim, algo que acho que estava segurando há muito tempo”, explicou Hamilton na noite de domingo em Silverstone. “Foi o final de vitória mais emocionante que já experimentei. Sempre me perguntei por que nunca choro, e sempre pensei que acho que isso não acontece comigo, mas me atingiu com força dessa vez.

“Acho que depois de um ano tão difícil em 2021, nós apenas tentamos continuar a voltar, mas também, nós como uma equipe passamos por um momento muito difícil e havia tantos pensamentos e tantas dúvidas na minha mente ao longo do caminho, a ponto de, às vezes, querer não continuar. Então, chegar e continuar a se levantar e continuar a tentar e finalmente ter sucesso, é honestamente a melhor sensação que me lembro de ter.”

Sua volta de resfriamento catártica marcou o fim de uma seca de vitórias de 945 dias; um período sem vitórias que remonta ao Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2021 e aos estertores finais de sua batalha pelo título com Max Verstappen. Apenas uma semana após aquela 103ª vitória da carreira em Jeddah, Hamilton sofreu a derrota mais contundente de sua carreira quando o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021 e um oitavo título mundial foram arrancados de suas mãos.

Dois anos e meio depois daquela noite febril, as cicatrizes mentais infligidas pelas ações controversas do então diretor de corrida Michael Masi — ações que a FIA mais tarde atribuiu a erro humano — são ocasionalmente visíveis. Questionado se a vitória em Silverstone foi a peça final do quebra-cabeça de que ele precisava para finalmente seguir em frente com os eventos de 2021, Hamilton disse: “Acho que só o tempo dirá.”

Sua resposta então se voltou para sua decisão de se mudar para a Ferrari no ano que vem e seu amor contínuo pela F1, antes de retornar ao assunto em questão.

“Sinceramente, quando voltei em 2022, pensei que tinha superado isso”, disse ele. “Mas sei que não, e levou muito tempo para curar esse tipo de sentimento — isso é natural para qualquer um que tenha essa experiência. Só tenho continuado tentando trabalhar em mim mesmo e encontrar essa paz interior dia após dia.”

Lewis Hamilton encerrou sua seca de 945 dias sem vitórias ao vencer o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone no domingo. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

O rescaldo da temporada de 2021 coincidiu com a introdução de um novo conjunto de regulamentos técnicos no ano seguinte que a Red Bull dominou. Verstappen foi impulsionado para mais dois títulos por sua aparentemente imbatível Red Bull, enquanto Mercedes e Hamilton chafurdaram em um período frustrante de tentativa e erro.

Os resultados do heptacampeão caíram para uma distância impressionante de um pelotão intermediário cada vez mais competitivo em 2022 e 2023, e mesmo no início desta temporada ele não terminou acima do sétimo lugar nas primeiras cinco corridas. Enquanto ele lutava com uma Mercedes que não estava disposta a responder aos seus comandos, mas muito ansiosa para pegá-lo de surpresa, ele também começou a lutar contra seus próprios demônios.

“Há tantas vezes em que você sente que sua melhor chance não é boa o suficiente”, disse Hamilton, refletindo sobre seus 945 dias sem vitória. “Vivemos em uma época em que a saúde mental é um problema muito sério, e não vou mentir, eu também passei por isso. Definitivamente, houve momentos em que pensei que era isso, que [winning] nunca mais aconteceria.”

Embora Hamilton insista que sua decisão de ir para a Ferrari no ano que vem não teve relação com os resultados dos últimos dois anos, havia um risco crescente antes de domingo de que ele pudesse deixar a Mercedes sem outra vitória. Ainda no ano passado, Hamilton falou de “negócios inacabados” com a Mercedes, enquanto seu chefe Toto Wolff disse que a equipe lhe devia outra chance de um oitavo título mundial.

O ressurgimento da Mercedes nesta temporada chegou tarde demais para Hamilton encarar uma disputa séria pelo campeonato, mas está claro o quanto significou para ele vencer com a equipe novamente antes de ir para Maranello.

“Quando começamos a temporada, não estávamos nem perto de parecer que conseguiríamos uma vitória durante o ano. Para mim, isso parecia meio agridoce no final da temporada, se você não tivesse tido algo como hoje”, disse Hamilton. “E o fato de que realmente todos nós nos unimos, todos fizeram um ótimo trabalho para colocar o carro em um lugar onde estamos nos sentindo muito mais confortáveis ​​e realmente muda a base do ano passado.

“Então, não saindo por baixo, mas saindo por cima, que tem sido nosso objetivo. Ainda há um longo, longo caminho a percorrer — o carro não é de forma alguma o mais rápido do grid agora — mas acho que estamos super perto, e acho que espero que com a próxima atualização, talvez, estejamos em uma posição ainda mais forte para realmente, realmente lutar na frente de forma mais consistente.”

Ninguém no paddock sabe o que isso significa para Hamilton como Wolff. O chefe da equipe Mercedes testemunhou em primeira mão as profundezas das dificuldades de sua equipe e, em sua 12ª temporada trabalhando ao lado de Hamilton, ele entende o preço que tudo isso tem cobrado de seu piloto estrela.

Lewis Hamilton "eternamente grato" à Mercedes após vitória emocionante Um emocionado Lewis Hamilton reflete sobre suas dificuldades recentes após garantir sua primeira vitória desde 2021 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

“Foi tão difícil nos últimos dois anos que não conseguimos realmente encontrar desempenho, não conseguimos dar aos pilotos um carro que fosse capaz de ir atrás das vitórias”, disse Wolff. “E fazê-lo vencer novamente, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em sua última corrida pela Mercedes aqui, é quase como um pequeno conto de fadas.”

A vitória de Hamilton também serviu como um lembrete de quão bom ele pode ser quando uma chance de vitória está em jogo. Desempenhos recentes em relação ao companheiro de equipe George Russell (que agora lidera Hamilton por apenas um ponto no campeonato de pilotos) levaram alguns a questionar sua motivação, mas sua habilidade de segurar Verstappen e Lando Norris no trecho final da corrida foi um lembrete da habilidade e determinação do heptacampeão.

Talvez não seja surpresa que este tenha significado mais do que os 103 anteriores.

“Essa é a maior temporada em que não tive uma vitória, 945 dias, e muita emoção se acumulou durante esse tempo”, disse Hamilton. “Então, esta parece que pode ser uma das mais especiais para mim… se não a mais especial.”