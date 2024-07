Hansi Flick: ‘Inacreditável’ Barcelona maior do que eu pensava

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que o clube é ainda maior do que ele imaginava depois de ser apresentado oficialmente na quinta-feira, quase dois meses após sua nomeação ter sido confirmada.

Flick, de 59 anos, substituiu Xavi Hernández no final de maio e assume o comando de um Barça que não conseguiu ganhar nenhum troféu na temporada passada.

Apesar disso, ele está animado com o que viu desde que assumiu e insiste que está pronto para a pressão e as expectativas que vêm com o papel.

“Eu pude sentir desde o primeiro segundo, este é um clube inacreditável”, disse o ex-técnico do Bayern de Munique e da Alemanha. “É um clube incrível, muito grande, maior do que eu imaginava.

“Para mim, é um dos maiores clubes, talvez o maior clube. Para ganhar títulos, você só pode realmente ganhar com os maiores clubes, e é por isso que estou aqui.

“Não estou dizendo que ganharemos todos os títulos, mas se trabalharmos duro, podemos alcançar e temos opções para ser bem-sucedidos. Sabemos que trabalho duro e resultados contam, nada mais, mas estou ansioso por isso.”

O presidente do Barça, Joan Laporta, já disse que “perder tem consequências” e, além de ganhar troféus, também há exigências para que Flick jogue um certo estilo de futebol ofensivo.

“Este é o meu trabalho, sou treinador do Barça e sei o que acontece”, disse ele quando questionado se estava pronto para a pressão que surgirá quando a nova temporada da LaLiga começar com uma viagem a Valência em 17 de agosto.

“[The aim is] jogar bem, claro, mas também dar tudo em campo e estar bem preparado. Os jogadores têm que mostrar como funciona em campo. Para mim, é crucial que você dê 100% no treinamento.

“Não estou muito longe da ideia que o Barça tinha antes, quando teve esse sucesso inacreditável com [Johan] Cruyff ou Pep [Guardiola]. Quero um time em campo que seja ativo, com a bola e sem a bola, ditando o ritmo do jogo.”

Hansi Flick ficou sem muitos jogadores do time principal neste verão. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Flick teve que lidar com uma pré-temporada interrompida até agora devido ao atraso no retorno de jogadores dos principais torneios deste verão, incluindo o Campeonato Europeu e a Copa América, com outros jogadores agora nos Jogos Olímpicos.

Também houve uma onda de lesões para lidar. Gavi e Frenkie de Jong estão afastados desde a temporada passada, enquanto Pedri e Ronald Araújo tiveram problemas enquanto estavam com suas seleções neste mês.

O último revés aconteceu na quarta-feira, quando Ansu Fati, que voltou de um empréstimo de uma temporada ao Brighton, da Premier League, machucou o pé durante um treino, o que o deixou fora da turnê pelos Estados Unidos, onde o Barça enfrentará Manchester City, Real Madrid e Milan.

“A situação com os jogadores lesionados é uma pena”, disse Flick. “Ansu, nos primeiros dias, foi inacreditável. Ele estava realmente em forma; mostrou isso em campo e em [fitness] treinamento.

“Não é bom não tê-lo na América. Mas temos que aceitar isso. Vamos ajudá-lo a voltar mais forte.”

A falta de jogadores disponíveis para o time principal fez com que Flick tivesse tempo de trabalhar com alguns dos talentos internos do clube, vindos de La Masia, a famosa academia de juniores do clube.

“Obrigado por La Masia, trabalhar com esses jogadores é muito divertido”, disse ele. “A qualidade, a intensidade que eles têm… e sempre focados no que estamos fazendo.

“Espero que possamos trazer jogadores de La Masia para o primeiro time. O mundo inteiro olha para La Masia e fala sobre o quão fantástico é o trabalho com os jogadores jovens — agora eu posso ver isso.

“Eles trabalham muito duro; eles têm uma qualidade muito boa. Eles também têm que melhorar, é claro, não é como se eles estivessem agora no [highest] nível, mas o básico é fantástico. Não é justo dar nomes, mas há muitos jogadores interessantes.”

Um graduado da La Masia com quem Flick ainda não trabalhou é Lamine Yamal, que continua de férias após ajudar a Espanha a vencer a Euro 2024. Ele perderá a turnê pelos Estados Unidos, mas Flick já entrou em contato com ele, enviando mensagens de texto durante a Euro, e elogiou suas performances na Alemanha.

“Ele fez um ótimo trabalho no ano passado, melhorou muito e agora está, passo a passo, neste nível”, disse ele sobre Yamal, que completou 17 anos no início deste mês.

“Também o que ele fez no Euro foi inacreditável. Mas os grandes jogadores também continuam a trazer suas performances [up] e é necessário que ele agora fique com os dois pés no chão.

“Ele é um cara ótimo. Eu pude falar com ele. Ele pode nos dar grandes momentos, mas ele também pode melhorar e fazer as coisas melhorarem, essa também é a nossa parte, mas ele está de uma forma muito fantástica.”

Flick se recusou a falar sobre possíveis contratações quando questionado sobre o interesse do clube no atacante do Athletic Club, Nico Williams, e a necessidade de um volante, enquanto ele nem sequer quis falar sobre a situação de Sergi Roberto.

Roberto, capitão do Barça na temporada passada, está sem clube desde que seu contrato expirou em 30 de junho.

“No momento, ele não é um jogador do Barça”, foi a resposta limitada de Flick sobre um possível novo acordo.

Laporta, sentado ao lado de Flick, deu uma mensagem muito mais otimista, reiterando mais uma vez sua crença de que o Barça será capaz de arcar com os acordos relatados na mídia, apesar de eles excederem o limite de gastos imposto pela LaLiga, do jeito que as coisas estão.

O presidente do Barça disse que haverá novidades sobre acordos financeiros “em breve” e que as negociações estão progredindo bem sobre um novo acordo com a fornecedora de equipamentos Nike.

A ESPN informou anteriormente que as prioridades do Barça neste verão são a contratação do ponta Williams, que tem uma cláusula de rescisão de € 58 milhões (US$ 63 milhões), e outro meio-campista.