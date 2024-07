Harrison Butker atira de volta em Serena Williams por Diss do ESPY

Harrison Butker disparou de volta Serena Williams por seus comentários críticos sobre ele no palco enquanto ele estava sentado na plateia no ESPY Awards esta semana.

Butker atirou na lenda do tênis por zombando de seus pontos de vista sobre mulheres se tornarem donas de casa durante um discurso de formatura ele deu no Benedictine College em maio. Ele também fez declarações polêmicas sobre o aborto e a comunidade LGBTQ.

Durante os ESPYs Serena sua irmã Vênuse atriz Quinta Brunson apareceram juntos no palco para homenagear as mulheres nos esportes com Butker no meio da multidão no Dolby Theatre de Los Angeles.