Harry Kane, do Bayern de Munique, perderá reunião de pré-temporada com os Spurs

Harry Kane perderá o confronto de pré-temporada do Bayern de Munique contra o antigo clube Tottenham, em Seul, confirmou Vincent Kompany na segunda-feira.

O capitão da Inglaterra se mudou para o Bayern no verão passado em um acordo de € 120 milhões (US$ 131 milhões) e terminou a temporada como o artilheiro da Bundesliga com 36 gols. Apesar de suas façanhas, o Bayern terminou em terceiro na tabela, 18 pontos atrás do campeão Bayer Leverkusen.

Kane sofreu uma lesão nas costas na véspera da Eurocopa deste verão e, embora tenha marcado três gols pela Inglaterra na chegada à final, faltou-lhe agilidade na frente do gol.

O Bayern viaja para a Coreia do Sul como parte dos preparativos para a próxima temporada, onde enfrentará o Tottenham na Coupang Player Series em 3 de agosto.

“Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Kingsley Coman não estarão lá, mas espero que estejam no primeiro jogo da Copa”, disse o novo técnico do Bayern, Kompany, em entrevista coletiva.

No entanto, Kane terá outra oportunidade de enfrentar seu antigo time quando o Bayern enfrentar o time do norte de Londres no Tottenham Hotspur Stadium em 10 de agosto. O jogador de 30 anos deixou o Tottenham como o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 280 gols em todas as competições.

A temporada do Bayern começa contra o SSV Ulm em 16 de agosto na primeira rodada da Copa DFB.