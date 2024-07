Harry Kane está “de coração partido” com retorno da equipe após derrota na Euro 2024

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, disse estar “de coração partido” com o retorno da equipe da Alemanha ao Reino Unido após perder por 2 a 1 para a Espanha na final da Euro 2024.

A Inglaterra sofreu a derrota quando o substituto Mikel Oyarzabal marcou o gol da vitória no final do jogo em Berlim, no domingo.

Nico Williams marcou primeiro na vitória da Espanha aos dois minutos do segundo tempo e, apesar do empate de Cole Palmer, La Roja terminaram vitoriosos, levando para casa seu quarto título do Campeonato Europeu.

Kane reagiu à derrota na segunda-feira, postando no X: “De coração partido, não conseguimos alcançar o que trabalhamos tanto para conseguir. Foi um torneio longo e difícil e estou muito orgulhoso dos meninos e da equipe por chegarem à final.

“No final, não atingimos nossa meta e teremos que conviver com isso, mas, como sempre fazemos, vamos nos recompor, nos recompor e estar prontos para lutar novamente com a camisa da Inglaterra.

“Obrigado a todos os fãs que acreditaram em nós e nos apoiaram até o fim!”

Harry Kane e Dani Olmo dividiram a Chuteira de Ouro da Euro 2024 com outros quatro jogadores, cada um marcando três gols. Foto de Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Gareth Southgate e os jogadores da Inglaterra foram aplaudidos pelos fãs ao deixarem o hotel em Berlim, mas não serão recebidos pelos torcedores quando pousarem, já que a FA anunciou que o time e a comissão técnica retornarão ao Reino Unido por meio de um terminal privado.

“Agradecemos a vocês, nossos incríveis fãs, por todo o apoio durante o torneio”, escreveu a FA em uma publicação no X.