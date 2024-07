Hayden Springer registra finalização eagle-birdie para 59 na John Deere

SILVIS, Illinois — Hayden Springer registrou a 14ª rodada abaixo de 60 na história do PGA Tour na quinta-feira, juntando-se a uma lista em rápida expansão com uma finalização eagle-birdie no John Deere Classic para 59, 12 abaixo do par.

Springer fez 27 no front nine do TPC Deere Run amolecido pela chuva e tentou bloquear pensamentos de um 59 ou melhor. Então ele fez cinco pares seguidos e imaginou que a chance tinha passado até que ele acertou uma tacada de 55 jardas para eagle no par-5 17º.

Precisando de um birdie para o número mágico do golfe, sua abordagem pegou a inclinação e o deixou 12 pés abaixo, e a tacada foi certeira durante todo o caminho.

“Meio sem palavras em termos de ser capaz de fazer isso”, disse Springer. “Sinto que essa é uma das coisas raras no golfe, então ter essa oportunidade e conseguir, é muito especial.”

Declaração de abertura Hayden Springer é o quarto jogador na história do PGA Tour a fazer 59 na rodada de abertura de um torneio. Dois dos três anteriores acabaram vencendo o evento. Ano, Jogador Resultado 2024 Hayden Springer ? 2018 Brandt Snedeker Ganhou (Wyndham) Justin Thomas 2017 Ganhou (Sony Open) 2010 Paul Goydos 2º (John Deere) — Estatísticas e informações da ESPN

O recorde do PGA Tour é 58, de Jim Furyk no Travelers Championship em 2016. Furyk também está entre os 13 jogadores com 59.

Qualquer pontuação que comece com 5 continua especial, embora não seja tão rara quanto antes, já que os jogadores melhoram a cada ano. Springer se tornou o segundo jogador em três semanas a quebrar 60. Cameron Young também teve 59 no Travelers Championship.

Em torneios de golfe ao redor do mundo este ano, foi a oitava rodada abaixo de 60. A mais baixa foi 57 de Cristobal del Solar, do Chile, em um evento do Korn Ferry Tour na Colômbia.

Springer empatou o recorde no TPC Deere Run. Paul Goydos fez 59 na primeira rodada do John Deere Classic em 2010. Goydos tinha apenas uma vantagem de uma tacada naquele ano — Steve Stricker fez 60 no mesmo dia — e Stricker venceu.

Springer jogou de manhã e teve uma vantagem de quatro tacadas sobre Harry Hall entre os primeiros a começar. Chuva durante a noite e praticamente nenhum vento deixaram o TPC Deere Run vulnerável, e os jogadores foram autorizados a levantar, limpar e colocar suas bolas de golfe na grama curta.

Ainda assim, Springer tinha motivos para acreditar logo no início que este poderia ser um dia especial. Ele acertou um putt de eagle de 12 pés no segundo buraco e fez um chip de 60 pés para birdie no próximo. Ele fez birdie nos três buracos seguintes e então fechou os primeiros nove com putts de birdie de 3 pés e 7 pés.

Foi a tacada de birdie de 15 pés na borda que o fez pensar o quão baixo ele poderia ir.

“Eu estava tipo: ‘OK, sinto que não estou errando hoje. Estou praticamente acertando qualquer tacada que vejo'”, ele disse. “Então, provavelmente aquela tacada entrando foi meio que o gatilho de, ‘OK, podemos conseguir ir superbaixo.'”

Springer perdeu cinco cortes seguidos, o que o colocou em perigo de perder seu cartão. Ele jogou um evento do Korn Ferry Tour durante a semana do US Open — ele empatou em 54º — e passou um tempo com seu treinador de swing de longa data antes de registrar um empate em 10º na semana passada em Detroit.

Se isso foi progresso, então esse foi um salto gigantesco.

Mas Springer já sabe como lidar com os momentos mais difíceis. Sua filha pequena, Sage, foi diagnosticada em 2021 com Trissomia 18 — também conhecida como Síndrome de Edwards — na qual os bebês nascem com três cópias do cromossomo 18 em vez de duas.

Essas crianças normalmente não duram 72 horas. Sage tinha 3 anos quando morreu em 13 de novembro, apenas um mês antes de Springer enfrentar a Q-school. Ele tinha capacidade emocional suficiente para obter seu cartão do PGA Tour, e agora está no livro de recordes com uma rodada abaixo de 60.

“Não sei se isso me dá força interior, mas definitivamente testa você e você meio que tem que encontrar maneiras de trabalhar com isso e continuar a seguir em frente”, disse Springer. “A maior parte disso é nossa fé em nós, apenas nos inclinando para isso e sabendo que estamos seguros nisso.

“Tivemos algumas coisas desafiadoras acontecendo”, ele disse. “Mas no final do dia eu também quero competir e adoro fazer isso.”

Kevin Chappell estava entre aqueles com 64. As condições eram tão propícias para pontuar que 12 jogadores da onda da manhã estavam com 65 ou menos. Jordan Spieth não estava entre eles. Ele teve que lutar por um 69, e seu primeiro passo na sexta-feira será fazer o corte.

Quanto a Springer, ele se tornou o quarto jogador no PGA Tour com 59 na rodada de abertura. Justin Thomas (Sony Open em 2017) e Brandt Snedeker (Wyndham Championship em 2018) venceram. A exceção foi Goydos no John Deere Classic.