Hayes: vitória dos EUA sobre o México é sinal de progresso antes das Olimpíadas

HARRISON, NJ — A técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, disse que sua equipe ainda precisa melhorar sua tomada de decisões no terço final, mas ela viu sinais de progresso na vitória por 1 a 0 sobre o México na Red Bull Arena no sábado.

O terceiro jogo de Hayes no comando dos EUA foi a penúltima partida dos americanos antes das Olimpíadas e a primeira com o elenco que embarca para a França na próxima semana em busca da primeira medalha de ouro olímpica do programa desde 2012.

“Se usarmos [the Concacaf Gold Cup] como ponto de referência, acho que é justo dizer que este jogo foi muito mais comedido, muito mais controlado”, disse Hayes aos repórteres. “[We] limitou-os a muito pouco, então [it’s] Um passo na direção certa.”

A vitória aconteceu menos de cinco meses após a histórica vitória do México por 2 a 0 sobre a seleção feminina dos EUA na fase de grupos da Copa Ouro da Concacaf, a primeira derrota das americanas para o México em casa.

O jogo de sábado foi mais comedido, com a seleção feminina dos EUA mantendo 70% da posse de bola e impedindo o México de encontrar oportunidades de contra-ataque que permitiram aos visitantes prosperar na Copa Ouro.

Emma Hayes venceu seus três primeiros jogos no comando da seleção feminina dos EUA. Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

A atacante da seleção feminina dos EUA Sophia Smith quebrou o impasse no minuto 64. Rose Lavelle jogou uma bola atrás da defesa do México e lançou Trinity Rodman livre pelo lado direito da seleção feminina dos EUA antes de Rodman encontrar Mallory Swanson no topo da área.

Swanson abriu espaço para continuar trocando a bola para Smith, que se posicionou diante de sua defensora e acertou um chute com o pé direito.

Até o gol, a seleção feminina dos EUA estava amplamente no controle da partida, mas desperdiçando na frente da rede. A seleção feminina dos EUA terminou o jogo com 17 chutes e 1,94 gols esperados — enquanto limitava o México a 0,07 xG — de acordo com a TruMedia. Smith admitiu que foi frustrante até sua contagem, mas disse que não está preocupada.

“Quer dizer, não estamos preocupados com isso”, disse Smith. “Sei que Trin pode marcar gols, sei que Mal pode marcar gols, sei que eu posso marcar gols. Essas coisas são — elas virão. Só precisamos ser pacientes conosco mesmos”

A melhor chance dos americanos no primeiro tempo veio no minuto 21 em uma sequência que eventualmente terminou com Rodman acertando um chute que passou perto do canto mais distante. Rodman foi um catalisador na construção da jogada, caindo fundo para receber a bola de Naomi Girma e então se virando para se envolver na jogada mais acima no campo. Rose Lavelle colocou Rodman em direção à linha final, e Smith eventualmente chegou ao final de um chute que foi defendido pela goleira mexicana Esthefanny Barreras.

Hayes disse que “pequenos detalhes” são a diferença entre o resultado de 1-0 de sábado e uma margem maior de vitória. Ela apontou para pequenos detalhes, como verificar a posição do goleiro antes de chutar.

“Você só precisa ver de uma perspectiva xG no final do jogo: é dois pontos e alguma coisa e deveria ser muito maior porque, pelas chances que criamos, não estamos acertando o quadro o suficiente”, disse Hayes. “Ainda acho que é algo a acrescentar, mas acho que a diferença de momento do primeiro para o segundo tempo foi ainda maior para nós. Muito mais controlado.”

A capitã Lindsey Horan subiu mais no meio-campo no segundo tempo depois de jogar ao lado de Sam Coffey em um pivô duplo no primeiro tempo, e a USWNT encontrou sucesso imediatamente. Dois minutos no segundo tempo, Swanson fez um chute um pouco para fora do quadro em um passe de Smith. Cinco minutos depois, Smith recebeu uma bola direta por cima de Horan.

Smith logo encontrou o fundo da rede e acertou a trave nove minutos depois de seu gol.

A vitória foi a terceira em dois jogos da seleção feminina dos EUA sob o comando de Hayes, que terminou a temporada europeia no Chelsea antes de se juntar ao time.

Hayes & Co. têm menos de duas semanas para se preparar para as Olimpíadas, onde esperam evitar ser o primeiro time na história do programa a não ganhar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada em um ciclo de grandes torneios. A seleção feminina dos EUA foi eliminada da Copa do Mundo do ano passado nas oitavas de final, em uma disputa de pênaltis contra a Suécia.

As americanas já tiveram que se adaptar: na sexta-feira, Hayes e a US Soccer anunciaram que a meio-campista Catarina Macario, que estava originalmente na lista de 18 jogadoras olímpicas, foi substituída pela atacante Lynn Williams. Macario está lidando com “irritação no joelho” após seu recente retorno de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em 2022.

A USWNT tem muito talento de ataque além de Macario, e a escalação inicial que Hayes lançou no sábado é provavelmente o time que ela confiará nas Olimpíadas. O progresso estava em exibição, mas havia claramente espaço para melhorias.

“Acho que estamos apenas arranhando a superfície”, disse Hayes. “Acho que há muitas camadas para ir de todos.”