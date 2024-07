Heat vence Grizzlies na prorrogação e conquista título da Summer League

LAS VEGAS — Pelle Larsson quebrou o empate ao marcar um gol na prorrogação para dar ao Miami uma vitória de 120 a 118 sobre o Memphis Grizzlies na segunda-feira e dar ao Heat seu primeiro campeonato da NBA Summer League.

“Treinador [Dan Bisaccio] “desenhamos uma ótima jogada que fizemos em treinos várias vezes”, disse Larsson. “Eles fizeram um bom trabalho marcando. Temos atiradores em todos os lugares e eles querem ajudar, e eu simplesmente consegui.”

Este foi o jogo com maior pontuação na história do campeonato e apenas o segundo a ir para a prorrogação. A vitória do Los Angeles Lakers por 110-98 sobre o Portland Trail Blazers em 2017 teve o recorde anterior de pontos totais na final da Summer League. No ano anterior, o Chicago Bulls derrotou o Minnesota Timberwolves por 84-82 na única outra final a chegar à prorrogação.

Sob as regras de prorrogação da Summer League, ambos os times jogaram para uma pontuação alvo em vez de abaixo de um relógio. Essa pontuação foi definida em 120 pontos.

O MVP do jogo, Josh Christopher, liderou o Heat (6-0) com 24 pontos, Kel’el Ware teve 21 pontos e 10 rebotes, Alondes Williams marcou 21 pontos, Cole Swider teve 19 pontos e Larsson terminou com 16 pontos.

Jake LaRavia liderou os Grizzlies (5-1) com 32 pontos, Scotty Pippen Jr. teve 29 pontos e 11 assistências e GG Jackson marcou 28 pontos.

Cada time trocou cestas de 3 pontos para forçar a sessão extra. Swider colocou o Heat em vantagem por 113-110 com 19,6 segundos restantes e Jackson o igualou com 10,5 segundos restantes. Miami teve uma chance de vencer no tempo regulamentar, mas Williams foi chamado para uma investida com 4,2 segundos restantes. Então Pippen errou uma cesta de 3 pontos com um segundo para o fim.

“[The Grizzlies] tornou tudo difícil para nós”, disse Bisaccio. “Isso diz muito sobre esse time. A disposição deles de lutar contra a adversidade mostrou coragem, resistência e, claro, vontade competitiva.”

O ala do Brooklyn Nets, Jalen Wilson, foi nomeado MVP da Summer League mais cedo no dia. Ele teve média de 21,8 pontos e 4,6 rebotes, convertendo 47,3% de seus field goals e 55% de 3 pontos.

O primeiro time da Summer League incluiu Jackson e Pippen do Grizzlies, Ware do Heat, Jordan Miller do Los Angeles Clippers e Reed Sheppard do Houston Rockets. Embora tenha sido nomeado MVP do evento, Wilson foi escolhido como segundo time junto com Bub Carrington do Washington Wizards, Donovan Clingan do Portland Trail Blazers, Jaime Jaquez Jr. do Heat e Jarace Walker do Indiana Pacers.