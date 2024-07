Hendrick Motorsports abandona patrocinador após Hooters não conseguir pagar contas

CHARLOTTE, Carolina do Norte — A Hendrick Motorsports cancelou seu antigo patrocinador Hooters, dizendo que a rede de restaurantes conhecida por suas asas de frango e roupas escassas para garçons não conseguiu honrar seu compromisso financeiro com a equipe da NASCAR.

O Hooters patrocinou o carro nº 9 pilotado pelo campeão da NASCAR Cup Series, Chase Elliott, desde 2017.

A Hendrick Motorsports agradeceu à Hooters por suas contribuições desde que entrou a bordo “para nossos sucessos compartilhados dentro e fora das pistas”. Mas disse que a rede não conseguia pagar suas contas.

“Devido a essas circunstâncias infelizes e inesperadas, e apesar dos esforços extensivos de ambos os lados para identificar uma solução viável, tornou-se necessário que a Hendrick Motorsports encerrasse o relacionamento”, disse o comunicado da equipe.

O Hooters fechou recentemente mais de 40 estabelecimentos em todo o país, de acordo com vários relatórios. As mensagens deixadas para a empresa de relações públicas do Hooters, Cookerly PR, pela The Associated Press não foram imediatamente retornadas.

“Como muitos restaurantes pressionados pelas atuais condições de mercado, o Hooters tomou a difícil decisão de fechar um número seleto de lojas de baixo desempenho”, disse a empresa, de acordo com o Nation’s Restaurant News.

A Hooters entrou na NASCAR no início dos anos 1990, com seu logotipo no carro do falecido campeão da série NASCAR Alan Kulwicki. Ela teve sucesso semelhante com Elliott, que levou o título de pilotos em 2020.