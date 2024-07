Hernández supera Witt e se torna o primeiro Dodger a ganhar a coroa do HR Derby

ARLINGTON, Texas — Quando o swing final do Home Run Derby de 2024 lançou uma bola na noite no Globe Life Field, Bobby Witt Jr. estreitou os olhos e Teoscar Hernández prendeu a respiração. Um Derby que de outra forma não seria nada notável estava de repente se encaminhando para um final dramático — um que se resumiria a uma questão de pés.

A bola do bastão de Witt finalmente ricocheteou na base da cerca do campo central, provocando um suspiro de decepção dele e um impulso triunfante dos braços de Hernández no ar. Nas finais do Derby, Hernández derrotou Witt pela margem mais estreita: 14 home runs a 13, assim como ele havia sobrevivido a um swing-off para vencer por um home run nas semifinais.

Hernández, de 31 anos, um companheiro de equipe muito amado e fonte de energia consistente na última década, tornou-se o primeiro jogador do Los Angeles Dodgers a vencer o Derby. Ele levou para casa um prêmio de US$ 1 milhão, um medalhão que dizia “DERBY CHAMP” e o orgulho de enfrentar talvez a melhor estrela jovem do beisebol e mais do que igualá-lo swing por swing.

“Não importa contra quem eu vou. Vou apostar em mim mesmo”, disse Hernández, que entrou no Derby com a sexta maior probabilidade do campo de oito homens. “As pessoas talvez me subestimem. Você pode ver no final quando Witt estava acertando todos aqueles home runs. Todo mundo estava atirando nele. Mas eu estou [as] talentosos como todos aqueles caras ali. Eles podem ser mais jovens, mas têm o mesmo talento.”

Witt, o shortstop do Kansas City Royals que cresceu a 20 minutos do Globe Life Field, venceu o High School Home Run Derby no All-Star Game em Washington, DC, há seis anos e parecia preparado para levar outro título do Derby na segunda-feira. No novo formato do evento, os jogadores podiam ver um máximo de 40 arremessos em três minutos, então podiam acertar o máximo de home runs possível antes de errar três em uma rodada de bônus. Na final, o tempo foi reduzido para dois minutos e os arremessos para 27.

Participando de seu primeiro Derby, Hernández se tornou o sétimo jogador da República Dominicana a vencer o evento. Ele tinha esquentado no meio de sua rodada final e construiu uma forte vantagem sobre Witt, que lutou para começar sua rodada.

No final, Witt acertou 11 home runs e ganhou um out extra no tempo bônus ao rebater uma bola a mais de 425 pés.

“Eu estava nervoso”, disse Hernández.

O nervosismo era compreensível, particularmente no último swing. Com seu cunhado James Russell — um antigo reliever do Chicago Cubs — arremessando para ele, Witt martelou uma bola em direção ao campo central.

Embora geralmente seja uma zona morta para disputas de home runs, Witt acertou bem o suficiente para convencer muitos dos 38.578 presentes de que ele havia empatado com Hernández.

“Achei que tinha uma chance quando acertei”, disse Witt, “mas vi que estava um pouco alto demais”.

Hernández comemorou com seu antigo companheiro de equipe e campeão do Derby de 2023, Vladimir Guerrero Jr., que estava vestindo a camisa de Hernández de seus dias com o Toronto Blue Jays. Foi onde Hernández se desenvolveu no tipo de ameaça de poder que os Dodgers cobiçaram neste inverno e assinaram um contrato de agente livre de um ano para se juntar a Shohei Ohtani, Mookie Betts e Freddie Freeman na poderosa escalação de Los Angeles.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Hernández começará no campo central para a Liga Nacional na terça-feira e foi convidado como parte de um campo que não tinha o poder de estrela dos Derbies na última década vencidos por nomes como Aaron Judge, Bryce Harper e Juan Soto. Hernández mal avançou para as semifinais, terminando atrás do terceira base da Filadélfia Alec Bohm, do terceira base de Cleveland Jose Ramirez e Witt na primeira rodada. O bicampeão do Derby Pete Alonso saiu, acertando apenas 12 home runs, assim como Marcell Ozuna de Atlanta, Gunnar Henderson de Baltimore e o favorito da cidade natal Adolis Garcia do Texas Rangers, que terminou um home run atrás dos 19 de Hernandez.

Nas semifinais, Hernández e Bohm empataram com 14 home runs em seus 40 arremessos e tempo de bônus. Hernández se beneficiaria do arremesso preciso do técnico do Dodgers, Dino Ebel, um veterano de várias disputas anteriores do Home Run Derby, na prorrogação de três swings em que o vencedor leva tudo.

Hernández fez home run em seu segundo e terceiro cortes. Bohm rebateu um para fora no campo esquerdo no segundo arremesso, mas seu terceiro swing caiu suavemente na grama do campo externo.

“Eu faço isso todos os dias”, disse Ebel. “Esse é meu trabalho. Eu sempre brinco com os jogadores: Meu trabalho é ficar iluminado no treino de rebatidas. Eu só preciso saber onde eles gostam.”

À sua espera estava Witt, que há muito admira Hernández e suas habilidades como um rebatedor completo que também possui um poder de mudança de jogo.

“Eu sabia que toda vez que ele jogava ele tinha um suco louco em todas as partes do campo”, disse Witt. “Então, foi legal vê-lo fazer isso.”

Muitos outros concordaram. Em uma noite sem home runs longos — Ozuna atingiu o mais distante a 473 pés — ou rounds com grandes totais, o final deixou todos nervosos.

E isso preparou o possível retorno de Guerrero no ano que vem, caso seu amigo — o novo campeão — tente repetir a dose.

“Se Teoscar conseguir”, disse Guerrero a Alden Gonzalez, da ESPN, “estou dentro”.