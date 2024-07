Heston Kjerstad fora da escalação dos Orioles um dia após HBP usar capacete

O defensor externo do Baltimore Orioles, Heston Kjerstad, foi retirado da escalação de sábado contra o New York Yankees após ser atingido no capacete por um arremesso durante o jogo de sexta-feira.

Kjerstad foi inicialmente listado na escalação dos Orioles antes de ser substituído por Austin Hays no campo esquerdo cerca de 90 minutos antes do primeiro arremesso.

De acordo com vários relatos, Kjerstad não estava se sentindo 100% depois de participar dos treinos pré-jogo, o que levou à decisão de retirá-lo da escalação.

Kjerstad foi atingido no capacete por um arremesso de 156 km/h do fechador dos Yankees, Clay Holmes, o que fez com que os bancos ficassem vazios na parte inferior do nono inning da vitória de Nova York por 4 a 1.

Com um eliminado, o arremesso de Holmes atingiu Kjerstad na orelha. Após um atraso, Kjerstad conseguiu se levantar, mas saiu do jogo. Então as coisas pioraram, com o técnico do Orioles, Brandon Hyde, caminhando em direção ao banco de reservas de Nova York e apontando, momento em que o receptor do Yankees, Austin Wells, tentou conter Hyde, mas os bancos e bullpens esvaziaram. Hyde foi expulso.

“Meu cara acabou de levar uma pancada bem na orelha”, disse Hyde. “Fiquei chateado, e então vi o banco deles e eles estavam acenando para mim e gritando comigo, então eu simplesmente não apreciei isso na hora.”

Hyde disse na sexta-feira que Kjerstad estava passando por testes.

Os Yankees deixaram claro que esperavam que Kjerstad estivesse bem.

“Você nunca tenta bater em alguém na cabeça… bem alto assim”, disse Holmes na sexta-feira. “Definitivamente espero que [Kjerstad] está tudo bem amanhã, mas é uma daquelas coisas em que as condições não eram boas, e eu estava tentando lançar uma bola de profundidade ali e ela simplesmente cortou.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.