História em quadrinhos dos X-Men de 1975 leiloada por incríveis US$ 170 mil

Uma revista em quadrinhos dos X-Men de 1975 foi arrematada por impressionantes US$ 170 mil em um leilão… marcando-o como o segundo maior preço já pago por uma revista em quadrinhos dos anos 70.

ComicConnect recentemente selou o acordo para “Giant-Size X-Men # 1”, o único quadrinho a obter uma pontuação quase perfeita de 9,9 no CGC.

O presidente do site, Vicente Zurzolo observou que os quadrinhos dos anos 70 muitas vezes permanecem em caixas de descontos por anos antes que a nostalgia e o significado os alcancem – e aumentem seu valor.

Caso em questão – cópias de alta qualidade de “Giant-Size X-Men #1” eram vendidas por US$ 350 em 1995… e em 1999, haviam saltado para US$ 575.

A pandemia elevou ainda mais os preços – com o investimento OG de 50 centavos se transformando no recente retorno de 6 dígitos. Em outras palavras, as pessoas estavam entediadas!