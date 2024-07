Hoda Kotb está aberta para namorar Kevin Costner, não sabia que os fãs os enviavam

Hoda Kotbestá totalmente aberto a namorar Kevin Costner – agora que ela descobriu que os fãs os enviam juntos desde que ela o entrevistou algumas semanas atrás.



No programa “Watch What Happens Live” de terça-feira, uma fã perguntou a Hoda como ela se sentia sobre os fãs quererem o romance e se ela e Kevin se conectaram desde o programa “Today” do mês passado. Totalmente chocada, ela respondeu: “Espere, o quê?”

Andy Cohen espectadores elaborados queriam ver os dois juntos – mas Hoda estava convencida de que não tinha ouvido nada disso.

Mas quando Savannah Guthrie perguntou como ela se sentia agora que tinha ouvido falar, Hoda sorriu sedutoramente para a câmera, brincando: “Bem, se os espectadores quiserem …”

Jenna Bush brincou com ela sobre isso no dia seguinte em “Today with Hoda and Jenna”… dizendo que quando os fãs a abordaram sobre o romance emergente, ela pensou que Hoda estava escondendo isso dela.

