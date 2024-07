Homem da Filadélfia acusado de ejacular na perna de uma mulher em vídeo chocante

Policiais da Filadélfia e Moinho manso estão procurando por um homem que supostamente se masturbou na perna de uma mulher em uma loja Dollar Tree, e novas imagens capturam as consequências chocantes.

O vídeo postado no X foi aparentemente gravado pela suposta vítima… e nele, vemos ela perseguindo um homem para fora da loja enquanto gritava para todos que ele havia ejaculado em sua perna enquanto ela fazia compras – antes de virar o rabo e fazer uma saída rápida.

Enquanto ele escapa, a mulher mostra o que parece ser sêmen em sua panturrilha, enquanto soluça alto do lado de fora da loja. Outra pessoa se aproxima para confortá-la.

A CBS News relata que os funcionários da loja disseram aos investigadores onde o homem supostamente passa o tempo e, desde então, os policiais divulgaram fotos do vídeo de vigilância do homem que eles acreditam ser o responsável.

As fotos mostram o homem com uma camiseta adornada com uma bengala de doce que diz “Não vai se lamber”… detalhe que parece bastante perturbador considerando a acusação contra ele.