Homem de Los Angeles é preso por crueldade contra animais após deixar cair o cachorrinho na escada

O clipe é horrível, então assista a seu critério – no vídeo, um homem sem camisa foi identificado pela polícia como sendo de 27 anos Joeboury Coleman é visto agarrando o cachorro pela coleira, levando-o até o corrimão da escada e largando o animal insensivelmente.

Coleman se declarou inocente na terça-feira de três acusações criminais de crueldade contra animais. Ele está detido sem fiança e deve retornar ao tribunal em 22 de julho para uma audiência preliminar… de acordo com o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de LA.