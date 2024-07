Homem é condenado a mais de 34 anos de reclusão por crimes ocorridos em Porto Calvo

Valderez José da Silva foi condenado a 34 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes cometidos contra Cícero Paulino da Silva e Amara Maria da Silva. Em relação a Cícero, Valderez foi acusado pelo Ministério Público de Alagoas por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Já no caso de Amara, foi uma tentativa de feminicídio, com as mesmas qualificadoras do outro crime.

Na madrugada do dia 6 de julho de 2023, em Porto Calvo, Valderez desferiu vários golpes de arma branca contra Cícero, seu cunhado, que morreu no local. Em seguida, ele começou a agredir Amara, sua própria irmã, que veio a desmaiar após ser atingida na região da cabeça.

“O laudo cadavérico apontou que a vítima fatal foi atingida com 14 golpes de arma branca. A vítima sobrevivente afirmou em seu depoimento que, após receber um golpe de facão na cabeça, se fingiu de morta, e, assim, conseguiu sobreviver”, relata o promotor de Justiça Rodrigo Soares.

Histórico

Valderez estava hospedado na casa da sua irmã e, momentos antes da agressão, afirmou ao cunhado que iria dar uma “pisa” em Amara. Vale destacar que o réu e Cícero estavam ingerindo bebida alcoólica na madrugada em que ocorreu o homicídio. Após as agressões, Valderez fugiu do local, sendo preso pela Polícia logo em seguida.

“O condenado se encontra preso desde o dia do fato, época em que foi preso em flagrante quando já se encontrava em fuga num município vizinho. À época do crime, o condenado já se encontrava foragido da Justiça paulista, com mandado de prisão em aberto”, informou o promotor.

A sentença foi proferida no dia 24 de julho.