Homem esfaqueado várias vezes em um táxi de Londres, vídeo chocante

Um homem de Londres entrou em um táxi para se proteger de um grupo de agressores que quebrou uma janela, esfaqueando-o repetidamente… com uma câmera capturando tudo.

Um vídeo chocante – atualmente circulando nas redes sociais – mostra o terrível ataque… começando quando um táxi transportando vários passageiros chega ao leste de Londres nas primeiras horas da manhã do mês passado.

Assista ao vídeo… o taxista de Londres está deixando três caras, conversando animadamente com um deles – um final totalmente relaxado e normal para a viagem que rapidamente se torna angustiante.

As portas se fecham, mas um carro para logo atrás do táxi com homens saltando e perseguindo os passageiros do táxi enquanto o motorista tenta sair rapidamente da área.

Um dos homens que saltou do táxi abre a porta, cai no banco de trás e grita com o motorista, implorando para que ele acelere… quando um de seus agressores quebra a janela do lado do motorista, estilhaçando-a.

Os homens então alcançam as janelas e portas, apunhalando o passageiro com objetos pontiagudos… pequenas poças de sangue se acumulam em sua camisa enquanto ele as afasta com o que parece ser uma faca na mão direita.

Ele grita “Dirija, tio!!” enquanto se defende de golpes até que o motorista finalmente pisa no acelerador … o passageiro é esfaqueado várias vezes antes de finalmente escapar.

O passageiro coloca dinheiro na mão do motorista e diz-lhe para dirigir rápido… enquanto seus agressores os perseguem em um BMW branco. Eventualmente, eles entram em uma rua lateral e o táxi consegue despistar os criminosos.