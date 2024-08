PARIS — O time masculino de basquete 3×3 dos EUA caiu para 0-2 na fase de grupos das Olimpíadas de Paris, com uma derrota de 19 a 17 para a Polônia na noite de quarta-feira.

Jimmer Fredette reduziu a vantagem para 1 a 90 segundos do fim, antes de Michał Sokołowski fazer um lance livre alguns segundos depois para aumentar a vantagem para 19 a 17.

Os EUA tiveram uma chance de empatar no final, mas a tentativa de 2 pontos de Fredette não foi suficiente. Fredette, que foi trazido para reforçar o time depois que os EUA não conseguiram se classificar para Tóquio, pareceu sofrer uma lesão com cerca de 3 minutos restantes. Ele parecia estar com dor enquanto era cuidado por um treinador, mas logo voltou ao jogo.

Ele não falou com repórteres após o jogo e um porta-voz da equipe disse que ele estava recebendo tratamento, mas não deu detalhes sobre uma lesão.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Os EUA continuam confiantes apesar do início difícil nos Jogos de Paris.

“Não acho que estamos preocupados”, disse Kareem Maddox. “Só sabemos que temos alguns ajustes a fazer.”

Os EUA estavam perdendo por 1 a 1 após uma cesta de Canyon Barry faltando cerca de 6 minutos para o fim do jogo, antes que a Polônia usasse uma sequência de 6 a 1 para fazer 15 a 9 faltando 4 minutos para o fim do jogo.

A Polônia estava ganhando por 5 com cerca de 2½ minutos para o fim quando Barry fez três lances livres para cortar a liderança para 17-15. Barry arremessa lances livres por baixo como seu pai, o membro do Hall da Fama da NBA Rick Barry.

Uma cesta de Adrian Bogucki aumentou a vantagem da Polônia para 3 e Dylan Travis fez uma cesta para os EUA antes da última cesta de Fredette deixar o time em 18-17.

Bogucki teve 7 pontos e 5 rebotes pela Polônia, que perdeu para a França na terça-feira.

Barry e Travis lideraram os EUA com 6 pontos cada. Fredette, que é o único jogador com experiência na NBA na competição 3×3, acrescentou 3.

Os EUA tiveram dificuldades em arremessos de longa distância, acertando apenas 2 de 15 tentativas.

“Nós simplesmente não estamos fazendo arremessos”, disse Barry. “É nisso que tudo se resume. Nós tivemos muitas boas chances e eles simplesmente não caíram hoje à noite.”

Jimmer Fredette pareceu sofrer uma lesão faltando cerca de 3 minutos para o fim da partida contra a Polônia na quarta-feira. Um porta-voz da equipe disse que ele estava recebendo tratamento após o jogo, mas não deu detalhes sobre a lesão. Ezra Shaw/Getty Images

França 21, Lituânia 19

Timothé Vergiat marcou oito pontos, e sua cesta faltando três segundos levou a França à vitória sobre a Lituânia e a um início de 2 a 0 na fase de grupos.

A França liderou por 5 após dois lances livres de Lucas Dussoulier com cerca de 2 minutos restantes. A Lituânia então marcou os próximos cinco pontos, com os últimos três de Evaldas Dziaugys para empatar com menos de um minuto para jogar.

A Lituânia tinha a bola faltando 12 segundos, mas Gintautas Matulis a perdeu e preparou o gol da vitória de Vergiat.

Jules Rambaut teve 9 pontos e 5 rebotes pela França, que derrotou a Polônia na terça-feira.

A Lituânia obteve 7 pontos cada de Aurelijus Pukelis e Dziaugys.

Letônia 21, Holanda 12

Karlis Lasmanis marcou 8 pontos e liderou a atual campeã Letônia sobre a Holanda.

Nauris Miezis somou 5 pontos e 6 rebotes na vitória depois que a Letônia abriu o torneio derrotando a Lituânia.

Worthy de Jong fez uma cesta seguida de um lance livre para deixar a Holanda a 1 ponto, faltando cerca de 4 minutos para o fim.

A Letônia então marcou os próximos 9 pontos, com duas cestas de 2 pontos de Lasmanis e uma de Miezis para ampliar a vantagem para 19-9.

Arvin Slagter marcou os primeiros pontos para a Holanda em mais de dois minutos em uma cesta de dois pontos e De Jong fez uma cesta faltando menos de um minuto para o fim, reduzindo a vantagem para 19 a 12.

Mas Lasmanis fez uma cesta de dois pontos para encerrar a disputa na posse seguinte.

A Holanda, que derrotou a China na estreia, foi liderada pelos 7 pontos de De Jong.

China 21, Sérvia 15

Zhang Ning marcou 11 pontos e pegou 4 rebotes para ajudar a China a vencer a Sérvia.

Uma cesta de Mihailo Vasic colocou a Sérvia em vantagem por 9 a 7 faltando cerca de 6 minutos para o fim do jogo.

A China assumiu depois disso, indo em uma corrida de 10-1 para assumir uma liderança de 17-10. A China fez três cestas de 2 pontos naquele trecho para se afastar.

Marko Brankovic e Dejan Majstorovic fizeram cestas de dois pontos consecutivas para a Sérvia, reduzindo a vantagem para 19 a 15, faltando cerca de 2 minutos para o fim.

Zhao Jiaren fechou a partida convertendo dois lances livres faltando 2:05 minutos para o fim do jogo.

Majstorovic marcou 7 pontos e Brankovic acrescentou 5 para a Sérvia, vencedora da medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio.

Ambas as equipes estão 1-1. A Sérvia venceu os EUA na estreia. A China perdeu para a Holanda.