Se tem evento em Penedo, tem rede hoteleira praticamente lotada, como está ocorrendo neste final de semana, quando a cidade realiza o Encontro de Música Sacra e o Festival Penedo Sabor & Jazz.

Hotéis e pousadas do Destino Turístico Inteligente e Cidade Criativa da Unesco registram 95% de ocupação, com alguns equipamentos já sem vagas para hóspedes.



Os eventos que movimentam serviços e injetam recursos na economia local começam hoje (sexta, 26), ambos com acesso gratuito, iniciando com grupos de canto coral no convento franciscano às 19 horas.



Também logo mais à noite, a Praça 12 de Abril, na orla ribeirinha, receberá um grande fluxo de penedenses e turistas para curtir o Festival Penedo Sabor e Jazz, outra oportunidade que gera emprego e renda por meio da estrutura turística do Destino Penedo.

“O Penedo Sabor & Jazz demonstra, mais uma vez, que o turismo obtém bons resultados a partir da economia criativa. A prefeitura inova e reforça seu compromisso com o fomento a cultura, oferecendo mais uma opção de lazer para a população, valorizando a gastronomia, a música e aquecendo a economia através do turismo”, explica Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.



A programação gastronômica conta com oficinas e aulas-show ministradas por chefs renomados, a exemplo de Jonatas Moreira, Antônio Mendes, Vitor Generoso e Serginho Jucá. Já a parte artística do festival tem oficinas com músicos que também irão se apresentar, entre eles Rony Ferreira Sexteto, Ricardo Lopes Trio e Ana Gal; e Clube do Jazz Maceió no show Divas do Jazz, além de artistas penedenses.

As oficinas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas através do link https://linktr.ee/turismopenedo.



Pratos e bebidas serão serão comercializados durante o Festival Penedo Sabor & Jazz, em espaços instalados na Praça 12 de Abril. Os pratos serão vendidos por um preço único de R$ 25,00, exceto os sorvetes, que custarão R$ 15,00. Bebidas penedenses como Kombucha Pirá, Cachaça Donzela, Água de Coco Coco Bom e Cerveja Artesanal da Camurupim Cervejaria também serão vendidas.



O Festival Penedo Sabor & Jazz é uma realização da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e conta com o apoio do Sebrae Alagoas, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Alagoas (Abrasel Alagoas), do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/AL), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), entre outros parceiros.

Por: Fellype Barreto