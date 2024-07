Houston Dash demite GM Alex Singer com equipe em 12º lugar

O Houston Dash demitiu o gerente geral Alex Singer na quinta-feira. O clube da NWSL disse que a busca por um novo GM começará imediatamente e nenhum outro detalhe foi fornecido.

O Dash está atualmente em 12º lugar na liga de 14 times, com apenas três vitórias em 16 partidas (3-8-5), e está operando sem o técnico Fran Alonso há quase um mês.

Houston disse repetidamente em declarações que Alonso está doente, mas nenhum detalhe adicional foi fornecido.

O assistente Ricky Clarke foi o técnico interino nos últimos três jogos, começando com uma derrota em 28 de junho para o Kansas City Current. Espera-se que ele esteja no comando novamente no domingo, quando Houston receber o Tigres na NWSL x Liga MX Summer Cup.

Singer, 36, assumiu o cargo em Houston em 24 de agosto de 2022, e o Dash tem alternado entre treinadores desde então. Mais tarde, em 2022, Juan Carlos Amoros desistiu de assumir o cargo de treinador do Dash, apesar de liderar Houston em sua primeira aparição nos playoffs como treinador interino.

Amoros se juntou ao NJ/NY Gotham FC em 2023 e venceu o Campeonato da NWSL de 2023 com o time.

A primeira contratação de técnico de Singer foi o assistente de longa data do Seattle Reign FC, Sam Laity, antes da temporada de 2023. Laity foi demitido antes da conclusão daquela campanha, apesar do Dash ainda estar matematicamente na disputa pelos playoffs.

Alonso foi contratado em dezembro, tornando-se o quinto treinador do Dash desde o início de 2022. Sua chegada a Houston foi adiada por problemas de visto e ele perdeu várias semanas de pré-temporada.

Poucas semanas depois do início da temporada, a ponta María Sánchez exigiu uma troca logo após assinar o que era, na época, um contrato recorde da NWSL. Ela foi então negociada com o San Diego Wave por US$ 500.000 em compensação total antes do prazo de transferência da NWSL em abril.

Singer, uma defensora, jogou profissionalmente nos EUA, Austrália, Suécia e Alemanha de 2006 a 2015, incluindo uma passagem pelo Washington Spirit da NWSL de 2014 a 2015. Antes de se juntar ao Dash, ela trabalhou na agência esportiva Octagon.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.