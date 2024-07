Houston Texans contrata running back Cam Akers, diz fonte

HOUSTON — Os Texans contrataram o running back agente livre Cam Akers no domingo, confirmou uma fonte à ESPN.

Akers se junta a uma sala de running back liderada pelo Pro Bowler de 2021 Joe Mixon, que os Texans negociaram em março e deram uma extensão de contrato de três anos e US$ 27 milhões. Também inclui Dameon Pierce, que correu por 1.355 jardas em suas duas primeiras temporadas.

Akers está se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo sofrida na Semana 9 como membro do Minnesota Vikings.

Essa foi a segunda vez que Akers sofreu tal lesão; ele anteriormente rompeu o tendão de Aquiles esquerdo durante a offseason de 2021, quando estava com o Los Angeles Rams. O antigo destaque do Florida State retornou mais tarde naquela temporada e contribuiu para a corrida do Rams no Super Bowl, terminando com 172 jardas em quatro jogos da pós-temporada.

Akers foi uma escolha de segunda rodada dos Rams em 2020 e correu para 1.443 jardas e 10 touchdowns em quatro temporadas antes de ser negociado com os Vikings em setembro.

Ele lutará por uma vaga no elenco dos Texans, que realizou três treinos de campo desde que começou na quinta-feira.

O KPRC 2 Houston foi o primeiro a relatar a contratação de Akers.