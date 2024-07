Howe, Pochettino e Potter podem substituir Southgate da Inglaterra – fontes

Eddie Howe, Graham Potter e Mauricio Pochettino estão entre os principais candidatos para substituir Gareth Southgate depois que ele deixou o cargo de técnico da Inglaterra, disseram fontes à ESPN.

O técnico da seleção sub-21 da Inglaterra, Lee Carsley, e o ex-técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, também seriam considerados, já que Southgate encerrou seu mandato de oito anos após a derrota para a Espanha na final da Euro 2024, no domingo.

A ESPN foi um dos vários veículos que noticiou na semana passada que a Associação de Futebol (FA) está interessada na permanência de Southgate até a Copa do Mundo de 2026, independentemente do resultado em Berlim.

Southgate quase deixou o cargo após a Copa do Mundo no Catar, após enfrentar intensas críticas pessoais durante o torneio deste verão na Alemanha.

Apesar de levar a Inglaterra a duas finais consecutivas da Eurocopa — a primeira em solo estrangeiro —, o time de Southgate foi vaiado duas vezes durante a fase de grupos, e o técnico de 53 anos teve copos de cerveja atirados nele após o empate por 0 a 0 contra a Eslovênia.

Dada a posição da FA sobre Southgate, a posição não foi discutida com nenhum candidato, mas eles dão grande ênfase à importância de St George’s Park fornecer um caminho para jogadores e treinadores e, portanto, prefeririam um candidato inglês, se possível.

Fontes disseram à ESPN que Eddie Howe está na disputa pela vaga na seleção da Inglaterra caso Gareth Southgate renuncie. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Howe levou o Newcastle à Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos, terminando entre os quatro primeiros em 2022-23, enquanto fontes disseram à ESPN que Potter está no radar da FA há muito tempo, desde antes de assumir o cargo no Chelsea em setembro de 2022.

No entanto, a FA não se opõe à nomeação de um técnico nascido no exterior — Sarina Wiegman, nascida na Holanda, passou os últimos quatro anos treinando a seleção feminina da Inglaterra — e Pochettino está disponível após deixar o Chelsea no final da temporada passada.

É potencialmente significativo que uma das figuras-chave em qualquer busca por um sucessor para Southgate seja o diretor técnico da FA, John McDermott, com fontes dizendo à ESPN que ele continua próximo de Pochettino, tendo trabalhado com o argentino durante os cinco anos e meio no comando do Tottenham.

Carsley é outro possível candidato local. A função seria considerada um grande passo à frente para o jogador de 50 anos, já que ele só foi técnico em nível de equipe juvenil, além de breves papéis de zelador no Coventry City, Brentford e Birmingham City, mas Southgate deixou de ser técnico do Sub-21 em 2016.

Tuchel continua apaixonado pelo futebol inglês e tem um forte histórico de treinador, dado seu sucesso na Liga dos Campeões pelo Chelsea, além de passagens pelo Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.

Jürgen Klopp é uma alternativa intrigante, embora tenha deixado o Liverpool no final da temporada passada alegando a necessidade de dar um tempo do jogo e sugerido que era possível que nunca mais fosse treinador.

Klopp declarou na época que ele definitivamente nunca mais aceitaria outro emprego em um clube na Inglaterra, mas não mencionou nada sobre a seleção nacional. A ESPN relatou que Klopp foi contatado pela United States Soccer como um possível candidato para substituir Gregg Berhalter, mas uma mudança era improvável.