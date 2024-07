Hulk Hogan arranca camisa em discurso apaixonado pró-Trump na RNC

O palco da Convenção Nacional Republicana parecia mais um ringue de luta livre na noite de quinta-feira – pelo menos por alguns minutos – enquanto Hulk Hogan arrancou sua camisa e incendiou a multidão com uma propaganda apaixonada Donald Trump discurso.

Todos os momentos ao estilo WWE aconteceram no Fórum Fiserv em Milwaukee… cerca de uma hora ou mais antes de Trump aceitar formalmente a nomeação do Partido Republicano para presidente.

Hulk, que disse ter se comprometido a falar no evento após o atentado de sábado contra a vida de Trump, elogiou repetidamente o ex-Prez… tudo isso enquanto falava como se estivesse no centro de um círculo quadrado na WrestleMania.

Hulk – que é amigo de Trump há anos e até brincou em 2015 que queria ser seu companheiro de chapa no vice-presidente – sentou-se com a família e amigos mais próximos de Trump durante o resto da noite.

A lenda do wrestling, é claro, não foi a única celebridade a subir ao microfone na grande noite de Trump… Honcho do UFC Dana Branco foi quem realmente apresentou Donald no final da noite.