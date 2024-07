Hulk Hogan falando na RNC, ama a América e está ansioso para apoiar Trump

Hulk Hogan está se preparando para trás Donald Trump no RNC com todo o entusiasmo de uma luta livre – porque ele acha que precisa de seu apoio agora mais do que nunca.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que Hulk é amigo de Trump há anos, e ele acredita que não há melhor momento do que agora para recuperá-lo do que no RNC em Milwaukee na noite de quinta-feira… onde nos disseram que HH está pronto para abordar a multidão.