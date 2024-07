Ian Machado Garry revela o que aconteceu nos treinos com Shavkat Rakhmonov

Ian Machado Garry quer esclarecer as coisas com Shavkat Rakhmonov.

No último sábado, Garry garantiu sua oitava vitória consecutiva no UFC, vencendo Michael Page por decisão unânime no card principal do UFC 303. A vitória levou Garry a 15-0 em sua carreira no MMA e, depois, “The Future” lançou uma possível luta com o também invicto e ex-parceiro de treino Rakhmonov como sua próxima luta possível. Falando em A hora do MMA na segunda-feira, Garry explicou o que ele gosta no confronto.

“Eu treinei com Shavkat”, disse Garry. “Eu não tenho nada além de respeito por Shavkat e tudo o que ele fez. Para alguém ter 18-0 e ter 18 finalizações, é bem notável. O que eu não quero é que ele lute com qualquer outra pessoa e perca esse 0. Eu quero ser o cara que, se alguém vai aceitar, que seja eu. Esse é o desafio que eu vejo.

“Quando olho para Shavkat, ele é de longe o cara mais perigoso de toda a divisão no momento, além de, com todo respeito, o campeão. Mas ele é o mais temido no momento — 18-0, 18 finalizações. Não vimos ninguém porque [him] muito problema. Geoff Neal e ele tiveram uma ótima luta em dezembro. Mas o ponto é que esse é o oponente que eu quero encarar. Essa é a emoção para a qual estou pronto, lutas como a dele. Essa construção, esse conjunto de habilidades — onde ele vai tentar me vencer? Ele vai tentar me vencer em pé ou vai tentar o grappling? Se for assim, preciso melhorar em ambas as áreas, porque quero vencê-lo em ambas.

“Essas são as lutas que me empolgam, e vencer alguém como Shavkat e levar seu 0, isso me empolga. Isso me deixa animado.”

De sua parte, Rakhmonov parece disposto. Após o chamado de Garry, Rakhmonov tuitou uma resposta, sugerindo que ele levou a melhor sobre Garry em suas sessões de treinamento e não se importaria em lembrar Garry sobre isso. Mas Garry diz que não foi bem isso que aconteceu.

“Não sei do que ele está falando”, disse Garry. “Houve uma. Houve uma, eu me lembro. Nós estávamos batendo papo. Tivemos uma briga na mesma noite. Foi quando ele lutou contra Geoff Neal e eu lutei contra Kenan Song, e [Kill Cliff FC coach] Henri Hooft veio até mim e disse, ‘Eu entendo que vocês dois são competidores, vocês dois têm uma briga, vocês dois estão no mesmo time, vão f*der leve. Eu quero que vocês apenas se toquem, se mantenham ativos, troquem olhares bons, e esse tipo de coisa.’

“Nós sentamos lá e estávamos brincando, nos movimentando, sendo bons parceiros de treino, e eu dei um chute de direita no corpo dele e o peguei, e ele deu um passo para trás, olhou para mim e fez BOOM [punching motion] para a porra da costela. Eu fiquei tipo, ‘Seu sacana nojento! [Smiling.] Seu f*dido, você acabou de tirar o fôlego da minha costela.’ Eu estava tipo, ‘Tudo bem, vamos lá’, mas Henri disse, ‘Pare com isso. Não fiquem de sacanagem, vocês dois.’ Foi brincalhão, foi divertido, mas é isso.”

Além dessa história, Garry também reconheceu que Rakhmonov levou a melhor sobre ele durante suas sessões de grappling juntos; no entanto, Garry diz que isso foi há mais de um ano e as coisas estão diferentes agora. Além disso, Garry acredita que ele também tem suas próprias vantagens, o que torna a luta tão atraente.

“Quando se trata de golpear, sou mais rápido que ele, sou mais técnico que ele, sou mais talentoso que ele”, disse Garry. “Ele é incrível? Ele é destemido? Absolutamente. Mas eu sei com certeza que, se essa luta for em pé, eu sou o único com a vantagem.

“Quando se trata de grappling? Ele tinha uma vantagem absoluta sobre mim quando treinávamos. Ele era um grappler muito superior. Eu digo ‘era’ porque tenho feito a maior parte do trabalho no Brasil com foco em me tornar um grappler muito superior.

“Então a luta, para mim, é emocionante, é interessante. Eu sei onde ele é bom, ele sabe onde eu sou bom — vamos lá e nos divertir e dar um show para os fãs. Não é sempre que você vê invicto vs. invicto nesse nível tão alto da divisão. A única maneira que vejo de ser melhor é se ele for o campeão mundial e eu puder tirar o 0 dele quando ele tiver o cinturão.”

Se a próxima luta vai acontecer ou não ainda é algo incerto. Rakhmonov parece ser o próximo na fila para uma disputa de título contra o vencedor da próxima revanche entre Leon Edwards e Belal Muhammad no UFC 304. Mas se isso não acontecer por algum motivo, Garry diz que uma luta entre os dois é um confronto perfeito para o candidato nº 1.

“Eu acho que tem que ser”, disse Garry. “Eu adoraria mais duas lutas antes de lutar pelo cinturão, mas se a oportunidade de lutar contra Shavkat estiver lá, se a oportunidade de ir lá e pegar aquele 0, finalizá-lo, dominá-lo, ter minha mão levantada de qualquer maneira, forma ou formato, eu acho que tem que ser uma vaga de candidato nº 1. Eu acho que tem que ser o vencedor da luta que vai e luta pelo cinturão em seguida.”