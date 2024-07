Ice Spice descarta Latto Beef como ‘arrastado’ e sem graça

Lato sugerido recentemente Tempero de gelo não iria entrar em uma batalha lírica de rap com ela e descobriu que ela estava certa… mas não pelas razões que ela originalmente pensava.

O criador de ‘Munch’, nascido no Bronx, é a mais recente estrela da capa de Pedra rolando para promover seu próximo “Y2K!” álbum, onde ela criticou Latto por usar seu show principal do Birthday Bash em sua cidade natal, Atlanta, para espalhar chamas que ela afirma nunca ter despertado, para começar !!! 😫

Ice previu que um encontro pessoal com Latto seria tão monótono… “Eu sinto que se algum dia conversássemos e eu perguntasse a ela ‘Qual é o problema?’ seria como um olhar vazio. Realmente não seria problema algum, especialmente de mim.

Mas foi o bolo em forma de doo-doo de Latto para comemorar sua posição como atração principal no show anual do Hot 107.9 Birthday Bash, onde Ice traçou o limite.

Ice rasgou Latto dizendo ainda: “Tipo, mano, ‘Think U the Sh **’ é de janeiro. Você vai postar um pedaço de bolo de merda para anunciar algo que é uma boa notícia para você? um elogio porque você está pegando algo que deveria ser um momento divertido para você e está fazendo isso sobre mim… de novo.

Latto devolveu fotos para Ice com sua faixa “Sunday Service”, mas Drake dar Kendrick Lamar eventualmente trouxe a carne do rap Holofote .

Nem os golpes baratos de Ice nem de Latto chegaram às cobiçadas “Songs of the Summer” do Spotify lista de reprodução então sim, a agitação deles veio e foi.