Ilia Topuria afirma que Max Holloway não está disponível para a luta pelo título, Holloway responde com desafio do UFC 306

Max Holloway não leva a sério ser chamado publicamente.

O atual campeão peso-pena do UFC, Ilia Topuria, esteve em Madri na quarta-feira para promover seu próximo documentário autobiográfico, Matadore ele subiu ao palco para responder algumas perguntas. Quando perguntado por que ele ainda não marcou sua primeira defesa de título após derrotar Alexander Volkanovski para se tornar campeão em fevereiro passado, Topuria colocou o ônus em seus oponentes em potencial. Particularmente Holloway.

“Não é por minha causa”, disse Topuria (tradução do espanhol via ESPN MMA). “Eles me ligaram para dizer que Max Holloway estava tendo problemas familiares, que ele estava tendo problemas para cortar peso e que ele queria lutar em uma categoria de peso mais alta. Honestamente, eu não sei. Eu não tenho ideia.”

Holloway reagiu ao clipe traduzido e escreveu que Topuria “está apenas inventando coisas”.

Uma luta entre Topuria e Holloway surgiu como uma possibilidade após o espetacular nocaute de Holloway no último segundo de Justin Gaethje em sua luta pelo título “BMF” no UFC 300 em abril passado. A luta foi disputada em 155 libras, então a vitória imediatamente colocou Holloway na conversa sobre o título dos leves, mas o ex-campeão dos penas continua sendo uma opção viável para competir pelo ouro dos 145 libras também.

Desde 2014, as únicas derrotas de Holloway no peso-pena ocorreram em uma trilogia de lutas com Volkanovski. Em torno dessas derrotas, Holloway derrotou vários oponentes ranqueados, incluindo Arnold Allen, Yair Rodriguez e Calvin Kattar.

Topuria já havia mencionado que queria enfrentar o futuro membro do Hall da Fama e deixou isso claro novamente em sua resposta a Holloway nas redes sociais.

Escolha uma data, escolha a maneira como você quer que eu te vença e escreva aqui. Estou pronto para apagar suas luzes quando e onde quiser. Ligue para Dana https://t.co/v1jjHkQsJ0 -Ilia Topuria (@Topuriailia) 4 de julho de 2024

“Escolha uma data, escolha a maneira como você quer que eu te vença e escreva aqui”, escreveu Topuria. “Estou pronta para apagar suas luzes quando e onde quiser. Ligue [UFC CEO] Dana [White].”

Pouco tempo depois, Holloway respondeu novamente, dizendo a Topuria que estava em negociações com o UFC e então ofereceu uma resposta irônica a Topuria, desafiando-o a lutar no Sphere, em Las Vegas, pelo UFC 306, em 14 de setembro, e a usar uma rara finalização para obter a vitória.

“Já que você disse isso”, Holloway escreveu. “A Esfera, por dedo do pé. Vejo você em breve.”

Topuria tem 15-0 no MMA profissional, incluindo um recorde de 7-0 no UFC. Ele tem oito vitórias por finalização na carreira, com a mais recente sendo um triângulo de braço em Bryce Mitchell no UFC 282 em dezembro de 2022.

O campeão peso-pena respondeu a Holloway, mostrando respeito, ao mesmo tempo em que sugeriu que gostaria de ser o primeiro lutador a nocauteá-lo.

Deus te abençoe irmão. Nada contra você! Mas me traz muita alegria ser o primeiro a te desconectar.. parece tão divertido -Ilia Topuria (@Topuriailia) 4 de julho de 2024

“Deus te abençoe, irmão”, escreveu Topuria. “Nada contra você! Mas me traz grande alegria ser o primeiro a te desconectar. Parece tão divertido.”