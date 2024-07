Imagem de Caitlin Clark estará no capô do carro na Brickyard 400

INDIANÁPOLIS — Caitlin Clark fez sua primeira aparição no Indianapolis Motor Speedway — no Ford nº 4 de Josh Berry.

O piloto novato levou sua inscrição da Stewart-Haas Racing para o tradicional circuito oval de 2,5 milhas com uma imagem da estrela novata da WNBA estampada no capô de seu carro.

Os dirigentes do Speedway esperavam levar a primeira escolha no draft da WNBA para as instalações para as festividades do Indianapolis 500 em maio, mas o Indiana Fever passou a maior parte do tempo jogando fora de casa. Neste fim de semana, Clark está participando das atividades do All-Star em Phoenix.

Então a Panini, uma das patrocinadoras de Berry, fez algo que nem a NASCAR nem os dirigentes da IndyCar conseguiram: ajudar a tornar Clark o rosto do fim de semana de corrida.

Uma imagem da novata do Indiana Fever, Caitlin Clark, aparecerá no capô do carro do novato da Stewart-Haas Racing, Josh Berry, na corrida deste fim de semana no Indianapolis Motor Speedway. James Gilbert/Getty Images

“Obviamente, começar nossa parceria com a Panini foi muito legal; eles têm uma presença enorme na NASCAR e nos esportes em geral”, disse Berry antes da sessão de treinos de sexta-feira. “Para eles usarem o capô do nosso carro de corrida para chamar a atenção para a coleção Caitlin Clark que saiu é muito legal. Acho que foi uma semana popular nas mídias sociais para o nosso carro nº 4.”

Correr com a imagem de outra pessoa em seu carro é uma novidade para Berry, mas ele não se importa.

Clark se tornou uma sensação internacional nas últimas duas temporadas. Ela ajudou a tornar os ingressos esgotados rotina em jogos universitários femininos e jogos profissionais de basquete.

Ora, a popularidade dela pode até ajudar Berry, de 33 anos, a aumentar seu perfil ao se mudar para a Wood Brothers Racing na próxima temporada.

“A quantidade de atenção que o carro recebeu esta semana nas mídias sociais e tudo mais foi muito legal, e tenho certeza que continuará a crescer durante o fim de semana”, disse Berry, que estava em 13º na tabela de velocidade na sexta-feira com uma volta rápida de 180. “Espero que possamos ter uma boa corrida e deixar todos orgulhosos.”

A qualificação para a Brickyard 400 está marcada para sábado, com a corrida da NASCAR Cup Series marcada para domingo.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.