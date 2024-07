Imagens impressionantes do espaço, memes que saíram do controle, dentes de lagarto com ponta de ferro: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! Após um começo lento nas bilheterias de verão, Hollywood tem algo a comemorar. “Inside Out 2” se tornou o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando US$ 1,46 bilhão globalmente e destronando o antigo recordista “Frozen 2” de 2019.

Aqui está o que mais você pode ter perdido durante seu dia agitado:

1️⃣ Fora deste mundo: Um remanescente brilhante de supernova, uma nebulosa em formato de pata de gato e os icônicos “Pilares da Criação” são apenas alguns dos objetos celestes entre o lote de imagens nunca antes vistas capturadas pelo Observatório de Raios X Chandra da NASA para marcar o 25º aniversário do telescópio.

2️⃣ Iniciado: Um participante de reality show que matou e comeu um pássaro protegido foi liberado com uma advertência depois que autoridades da vida selvagem da Nova Zelândia disseram que os membros do elenco estavam cansados, famintos e colocados em uma situação “única”. Mas ele e seu companheiro de equipe foram desqualificados.

3️⃣ A realeza adota o verde: O rei Charles III defendeu causas ambientais muito antes de ascender ao trono britânico. A monarquia introduziu uma série de medidas para lidar com as crescentes emissões de carbono, incluindo painéis solares em palácios e Bentleys movidos a biocombustível.

4️⃣ Movimento meme: De coqueiros a risadas de verão de “pirralha”, o surgimento de Kamala Harris como a provável candidata presidencial democrata gerou um grande burburinho nas mídias sociais. Aqui vai uma cartilha.

5️⃣ Bocas de metal: Dragões de Komodo — os maiores lagartos do mundo — têm dentes com ponta de ferro que os ajudam a rasgar suas presas. O metal age como uma camada protetora que os mantém afiados.

🐋 Escapar por um triz: Uma baleia emergiu e então caiu sobre um barco no Porto de Portsmouth, New Hampshire, quase afundando o navio. Os dois passageiros ficaram abalados, mas não se machucaram.

Assista: Baleia rompe a água e pousa em barco em New Hampshire

• Primeiro-ministro israelense ataca críticos e o Irã durante discurso no Congresso

• O atirador de Trump pesquisou online sobre ‘quão longe Oswald estava de Kennedy’

• Pesquisa CNN: Harris melhora desempenho de Biden contra Trump

🔍 Descoberta subaquática: Um mosaico do piso de uma antiga vila romana foi descoberto no fundo do mar nas águas da costa de Nápoles. É feito principalmente de pedaços irregulares de mármore reutilizado.

Foi humilhante, mesmo que não houvesse ninguém por perto para ver os papéis de despejo. Kristolyn Lloyd, uma atriz na cidade de Nova York

🏠 Mistura tóxica: O aumento dos preços dos aluguéis e o desaparecimento do apoio aos inquilinos impulsionaram os despejos acima dos níveis pré-pandemia em algumas cidades.

💉 Resultados promissores: As injeções semestrais de um medicamento usado para tratar o VIH foram dramaticamente eficazes na prevenção de infecções em um estudo entre mulheres jovens e adolescentes.

Qual cidade dos EUA acaba de ser confirmada como sede das Olimpíadas de Inverno de 2034?

A. Seattle

B. Denver

C. Ancoragem

D. Cidade do Lago Salgado

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

⭐ História de fundo: Vinte e cinco anos atrás, Hugh Jackman conseguiu um papel que mudou sua carreira, tornando-se Wolverine em “X-Men”. Mas ele não foi o primeiro ator escolhido para o papel.

💃 Greve evitada: Centenas de dançarinos que ameaçam interromper a Cerimônia de Abertura por causa de salários chegaram a um acordo com Paris 2024, de acordo com o sindicato.

🎨 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva: As pinturas da artista malgaxe Tara Shakti serão enviadas à lua como um memorial duradouro à criatividade humana como parte do projeto Lunar Codex. Seu trabalho lança luz sobre questões como tráfico humano e opressão sistêmica, e Shakti espera empoderar outras mulheres por meio de suas pinturas.

🧠 Resposta do teste: D. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que Salt Lake City sediará os Jogos Olímpicos de Inverno em 2034.

