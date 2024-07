Independente domina e elimina o Penedense do Estadual Sub-20

Time de Atalaia se destaca e avança às semifinais com vitória convincente

O Penedense decepcionou sua torcida ao ser derrotado pelo Independente de Atalaia por 3 a 0, em partida realizada nesta tarde (20), no Estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.

A dura derrota resultou na eliminação do Penedense nas quartas de final do Campeonato Alagoano Sub-20 2024.

A equipe de Atalaia demonstrou superioridade em campo, com um meio de campo criativo e eficiente nas jogadas ofensivas. O domínio do Independente se refletiu no placar, garantindo a merecida classificação para as semifinais.

Os gols da vitória foram marcados por Venturine, Gabriel, e Renivaldo, este último convertendo um pênalti.

Agora, o técnico Rogério Carioca e seus jogadores voltam suas atenções para o início do Campeonato Alagoano Sub-23, onde representarão o Miguelense.